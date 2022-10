Harry Styles ha rilasciato il terzo singolo dal suo ultimo disco di inediti, Harry’s House. Dopo “As it was” e “Late Night Talking”, la scelta è ricaduta su “Music for a sushi restaurant“. A seguire potete vedere il video ufficiale del brano, leggere traduzione, testo e significato della canzone.

Music for a sushi restaurant, significato canzone, come è nata

In un’intervista con NPR nel maggio 2022, Styles ha spiegato che l’idea di “Music For a Sushi Restaurant” è nata quando si trovava in un ristorante di sushi a Los Angeles con un produttore e una canzone del suo secondo album, Fine Line, ha iniziato a risuonare:

“Ero in un ristorante di sushi a Los Angeles con il mio produttore e una delle nostre canzoni è uscita dall’ultimo album, e ho detto, tipo, ‘Questa è musica davvero strana per un ristorante di sushi’, e poi ho pensato , ‘Oh, sarebbe un titolo davvero divertente per l’album”. E poi, quando è iniziata la creazione di questa canzone, ho semplicemente detto: ‘Music for a sushi restaurant'”.

Harry Styles, Music for a sushi restaurant, Ascolta la canzone e guarda il video

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Music for a sushi restaurant” di Harry Styles.

Harry Styles, Music for a sushi restaurant, Testo canzone

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

Green eyes, fried rice, I could cook an egg on you

Late night, game time, coffee on the stove, yeah (Oh)

You’re sweet ice cream, but you could use a Flake or two

Blue bubblegum twisted ‘round your tongue

I don’t want you to get lost

I don’t want you to go broke

I want you

It’s ‘cause I love you, babe

In every kind of way

Just a little taste

You know I love you, babe

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(You know I love you, babe)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

“Excuse me, a green tea?”

Music for a sushi restaurant

From ice on rice

Scuba-duba-dubub-boo (Oh)

Music for a sushi restaurant

Music for a sushi restaurant

Music for whatever you want

Scuba-duba-dubub-boo (Oh)

I’m not going to get lost

I’m not going to go broke

Staying cool

(You know I love you, babe)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(You know I love you, babe)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(Ba, ba-ba, ba-ba, ba-ba)

If the stars were edible

And our hearts were never full

(Ba, ba-ba, ba-ba, ba-ba)

Could we live with just a taste?

Just a taste

Ba, ba-ba (It’s ‘cause I love you, babe)

(In every kind of way)

Ba-ba (Just a little taste)

(You know I love you, babe)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(You know I love you, babe)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

Harry Styles, Music for a sushi restaurant, Traduzione canzone

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

Occhi verdi, riso fritto, potrei cucinarti un uovo

A tarda notte, tempo di gioco, caffè sul fornello, sì (Oh)

Sei un gelato dolce, ma potresti usare un Flake o due

Gomma da masticare blu attorcigliata intorno alla tua lingua

Non voglio che ti perda

Non voglio che tu vada in rovina

voglio te

È perché ti amo, piccola

In ogni modo

Solo un piccolo assaggio

Sai che ti amo, piccola

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(Sai che ti amo, piccola)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

“Scusi, un tè verde?”

Musica per un ristorante di sushi

Dal ghiaccio al riso

Scuba-duba-dubub-boo (Oh)

Musica per un ristorante di sushi

Musica per un ristorante di sushi

Musica per quello che vuoi

Scuba-duba-dubub-boo (Oh)

Non ho intenzione di perdermi

Non ho intenzione di andare in rovina

Stare calmi

(Sai che ti amo, piccola)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(Sai che ti amo, piccola)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(Ba, ba-ba, ba-ba, ba-ba)

Se le stelle fossero commestibili

E i nostri cuori non erano mai pieni

(Ba, ba-ba, ba-ba, ba-ba)

Potremmo vivere solo con un assaggio?

Solo un assaggio

Ba, ba-ba (è perché ti amo, piccola)

(In ogni modo)

Ba-ba (solo un piccolo assaggio)

(Sai che ti amo, piccola)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba

(Sai che ti amo, piccola)

Ba, ba-ba

Ba-ba, ba-ba