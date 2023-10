Gli Mtv Ema 2023 previsti a Parigi sono stati ufficialmente cancellati. Notizia a sorpresa arrivata nelle ultime ore e ufficializzata da un portavoce della Paramount:

“Data la volatilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA del 2023 per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per raggiungere dare vita allo spettacolo

Gli MTV EMA sono una celebrazione annuale della musica globale. Mentre osserviamo il continuo svolgersi degli eventi devastanti in Israele e a Gaza, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto.

“Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente gli MTV EMA nel novembre del 2024.”

Lo show era inizialmente previsto il 5 novembre al Paris Nord Villepinte. La manifestazione non andrà avanti a causa dell’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente.

La Francia è in massima allerta anche dopo l’omicidio di un insegnante di scuola in seguito all’attacco guidato da Hamas contro Israele il 7 ottobre nella città di Arras da parte di un uomo che brandiva un coltello. Numerosi aeroporti sono stati temporaneamente evacuati ieri a causa di minacce alla sicurezza, tra cui quello di Nizza, di cui stavano approfittando in quel momento molti delegati in uscita dal Mipcom.

Tutto questo intensificarsi di situazioni di allarme hanno portato la decisione di cancellare la serata prevista fra 3 settimane circa.

Taylor Swift è stata la grande vincitrice degli EMA dello scorso anno a Dusseldorf, in Germania, con quattro premi tra cui quello per miglior artista, il miglior video e il miglior video di lunga durata.

Swift è stata anche quest’anno la migliore nominata con sette, con Olivia Rodrigo e SZA al secondo posto con sei a testa. I nostri Maneskin hanno ottenuto 4 nomination.