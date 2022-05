Gli MTV Europe Music Awards si preparano alla loro 29esima edizione. Gli MTV EMA 2022, infatti, consegneranno per il 29esimo anno consecutivo i premi ai cantanti e alle canzoni più popolari in Europa con un mega evento pubblico che quest’anno si svolgerà domenica 13 novembre a Düsseldorf presso il PSD Bank Dome. Si tratta della sesta edizione degli EMAs in Germania che ebbero l’onore di inaugurare la versione europea degli MTV Video Awards nel 1994 live da Berlino: il Muro era caduto da poco, una nuova era politica si era ormai aperta e fu anche un modo per celebrare la rinascita di una Europa unita. A quella prima edizione nel 1994 a Berlino, che replicò nel 2009, sono poi seguite Francoforte nel 2001 e nel 2012 e Monaco di Baviera nel 2007: per Düsseldorf, dunque, è una prima volta. In Italia, invece, gli EMA si sono tenuti solo tre volte: due a Milano (1998 e 2015) e a Roma nel 2004.

MTV EMA 2022, dove e quando vanno in onda

Gli MTV EMA 2022 saranno trasmessi in diretta su MTV in più di 170 Paesi in contemporanea domenica 13 novembre: come vuole la tradizione, sarà un evento ricco di performance spettacolari e di ospiti di altissimo profilo pop.

Il conduttore, i candidati, gli artisti e i presentatori saranno annunciati in seguito.

MTV EMAs, i premi

Gli EMAs sono una grande festa della musica e un’occasione per il pubblico europeo per far sentire la sua voce: i premi, infatti, sono assegnati tramite voto online sul sito dell’emittente – che peraltro quest’anno celebra i suoi primi 25 anni in Germania -. Il pubblico può votare i propri artisti preferiti e selezionare le proprie canzoni preferite per definire la rosa dei candidati per ciascuna categoria e poi per decretarne i vincitori. Ricordiamo che lo scorso anno, nell’edizione che si è tenuta a Budapest, i Maneskin vinsero la categoria “Miglior artista rock” dopo l’exploit all’Eurovision Song Contest.