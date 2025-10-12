MTV chiude i suoi canali musicali nel Regno Unito: è la fine di un’era

C’è stato un lungo periodo in cui il successo di un brano poteva essere deciso dalla popolarità e dal successo del suo video. Gli esempi sono innumerevoli: Take on Me degli A-Ha, prodotto più volte ma in classifica solo dopo la pubblicazione del suo video a fumetti, lo splendido lungometraggio di Thriller di Michael Jackson

firmato da John Landis e decine di gruppi che senza la loro immagine dei video oggi sarebbero sconosciuti. Ebbene, questa era sarà definitivamente conclusa alla fine del 2025.

MTV chiude nel Regno Unito

La decisione di MTV di interrompe la trasmissione dei suoi canali musicali nel Regno Unito dal 31 dicembre 2025, mantenendo un solo canale digitale – MTV HD – è un segnale inequivocabile di come l’industria della promozione musicale sia definitivamente cambiata e passi attraverso i social e non più in TV.

Il tutto nonostante il mondo del videoclip abbia contribuito a formare decine di registi di enorme successo e sia riuscito a imporre all’attenzione del pubblico moltissimi musicisti che senza quei tre-quattro minuti di promozione video non avrebbero avuto alcuna visibilità.

MTV, la chiusura dei canali musicali

Dopo quasi quarant’anni, MTV annuncia la chiusura di cinque suoi canali musicali nel Regno Unito: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live, che termineranno inderogabilmente le trasmissioni il 31 dicembre 2025. Resterà attivo solo MTV HD, ormai dedicato soprattutto a reality show come Geordie Shore e Naked Dating UK, prodotti proprio da MTV ma che nulla hanno a che fare con la distribuzione e la produzione di video musicali.

La decisione rientra nel piano di ristrutturazione di Paramount Global, casa madre del network, che punta a risparmiare circa 500 milioni di dollari a livello mondiale. La fusione con Skydance Media ha accelerato il processo, spingendo verso un modello sempre più orientato allo streaming e ai contenuti digitali.

Il declino della musica in TV

La chiusura segna la fine simbolica della musica in televisione: un medium che, negli anni Ottanta e Novanta, aveva trasformato l’immaginario pop grazie a MTV. Oggi, l’ascolto e la scoperta musicale si sono spostati su YouTube, TikTok e Spotify, lasciando poco spazio ai canali lineari televisivi

Ex volti di MTV, come la VJ Simone Angel, hanno espresso tristezza e nostalgia: “MTV era il luogo dove tutto si univa: artisti, pubblico, cultura. È un pezzo di storia che se ne va”. La rete aveva lanciato i video più iconici, da Thriller di Michael Jackson alle clip del leggendario Live Aid del 1985, diventando un simbolo culturale planetario.

Paramount ha confermato che la chiusura riguarderà anche altri Paesi, tra cui Australia, Polonia e Brasile. MTV continuerà a esistere come brand, ma sempre più legato a Paramount+ e ai social media. È la conferma che la musica in TV, almeno nel formato che ha segnato una generazione, appartiene ormai al passato.