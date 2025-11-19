Mr Rain, con chi è fidanzato il cantautore bresciano. Il nome della bellissima fidanzata.Un’ anima sensibile e un’ indole poetica. Un cantante e un cantautore che ama andare a fondo nel vasto mondo delle emozioni, scrivendo canzoni e melodie che parlano della quotidianità con un tocco di magia. Mr Rain, al secolo Mattia Balardi, ha

Mr Rain, chi è la bellissima fidanzata? L’amore nato oltre 6 anni fa e i progetti per il futuro

Mr Rain, con chi è fidanzato il cantautore bresciano. Il nome della bellissima fidanzata.

Un’ anima sensibile e un’ indole poetica. Un cantante e un cantautore che ama andare a fondo nel vasto mondo delle emozioni, scrivendo canzoni e melodie che parlano della quotidianità con un tocco di magia. Mr Rain, al secolo Mattia Balardi, ha conquistato una platea numerosissima di ascoltatori durante e in seguito la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Super Eroi.

Ed era per tale ragione che il suo ritorno alla kermesse canora più famosa al mondo era particolarmente atteso. Lo ha fatto nel 2024 con Due Altalene che a livello di classifica non ha, però, ottenuto il successo del pezzo precedente, sebbene possa essere considerato una sorta di prosecuzione dei concetti espressi in esso.

Nonostante ciò i suoi fan più affezionati si sono innamorati delle parole espresse nel testo che raccontano il tema dei legami che resistono nel tempo. Proprio come quello dell’artista e la sua fidanzata. Difatti i due sono legati sentimentalmente parlando da sei anni e, a quanto pare, stanno progettando un bel futuro insieme, con tanto di creazione di una splendida famiglia.

Mr Rain, chi è la sua bellissima fidanzata

Lui, in nome della sua proverbiale riservatezza, non ama molto parlare della sua vita privata che, di riflesso, tale dovrebbe rimanere. Inoltre sui Social sono pochissimi gli scatti che lo ritraggono con la sua dolce metà. La ragazza è di origini brasiliane ma vive a Castel Mella, in provincia di Brescia. Possiede sia un Profilo Facebook che Instagram dove condivide sue fotografie personali e altre in compagnia di Tokyo e Sushi, i suoi amatissimi cani, con i quali adora fare lunghe passeggiate.

Si chiama Juliana Ghidini ma non si conoscono la sua data di nascita e la sua professione. A parlare di lei è stato il suo celebre fidanzato, poco dopo la sua partecipazione al Festival, ai microfoni di Silvia Toffanin, a Verissimo: “Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha supportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà, che era distorta da come la vedevo io”.

Con lei il cantante sogna anche un futuro molto importante, anche se non ha alcuna fretta in merito, come ha sempre rivelato alla conduttrice veneta:” Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”.