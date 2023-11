Mr Rain in concerto al Forum di Assago per l’ultima data del Supereroi Tour 2023

A marzo, Mr Rain aveva annunciato la data evento in programma il 18 novembre 2023 al Forum di Assago, appuntamento conclusivo del suo Supereroi tour. Ai tempi, un video lo ha ripreso durante il tragitto verso il Forum completamente bendato e del tutto all’insaputa dell’annuncio del grande concerto del 18 novembre. Nella clip. l’artista, al centro del Forum vuoto e tolta la benda, mostra tutta la sua sorpresa e la sua immensa commozione.

Nella tappa in programma stasera al Forum di Assago, si potranno ascoltare i successi più noti della sua carriera, incluso anche l’ultimo singolo rilasciato con il featuring di Clara, Un milione di notti. A seguire le anticipazioni sulla scaletta e le informazioni sui biglietti e orari.

Mr Rain, la scaletta del concerto al Forum di Assago

Non è stata ufficializzata una scaletta ufficiale per questo concerto, essendo una sorta di data evento, una grande festa per celebrare il successo. Saranno attesi ospiti e amici sul palco, insieme a lui.

Tra i brani sicuramente presenti, ascolteremo, dal vivo: Supereroi, Un milione di notti, La fine del mondo, Fiori di Chernobyl, Meteoriti, Per sempre ci sarò, I grandi non piangono mai, A forma di origami, Crisalidi.

MR.RAIN, l’autore di successi come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato con SUPEREROI il grande pubblico. Nel giro di pochi giorni dall’uscita SUPEREROI ha scalato tutte le classifiche: a partire da Spotify, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk per 6 settimane di fila consecutive. SUPEREROI è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok con 204M totali, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video che ha oltre 20 milioni di visualizzazioni. Tutto questo a marzo 2023, a poche settimane dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

Mr Rain, biglietti del concerto al Forum di Assago

Sono disponibili solo alcuni biglietti per il Secondo Anello numerato – al prezzo di 40.25 euro- per il concerto evento di Mr Rain al Forum di Assago a Milano. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.