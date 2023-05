Mourning è un brano di Post Malone che sarà accompagnato da un video ufficiale in uscita il 22 maggio 2023.

Nel corso di questa settimana, Post Malone ha rivelato a sorpresa sui social la data di pubblicazione del suo nuovo album, intitolato “Austin”, in uscita il 28 luglio e in pre order da oggi. Tra i progetti più attesi del 2023, l’annuncio è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico, che attende con eccitazione ed euforia l’uscita. Oltre a “Mourning”, l’album è stato anticipato dal singolo “Chemical”, attualmente nella Top 15 dei brani più suonati in radio in Italia, e il cui video ufficiale ha oltre 12 milioni di views. E Post Malone può vantare anche un record assoluto di vendite (con Bruno Mars sconfitto da poco).

“Vi amo così tanto e sono così felice di pubblicare nuova musica per voi. Con la musica riesco a crescere, da bambino fino al college, il tutto che viene fuori sul momento. Sono in arrivo alcune fantastiche nuove produzioni, nuove canzoni e un bellissimo uomo su un palco. Mando amore a voi e ai vostri cari”

Qui sotto testo, traduzione e significato della canzone.

Post Malone, Mourning, Testo della canzone

Don’t want to sober up

The sun is killin’ my buzz, that’s why they call it “Mourning”

Thought I was strong enough

Threw my bottle at the sky, said, “God, that’s a warning”

Don’t wanna sober up

Try to keep it inside but I just wanna pour it

Thought I was strong enough

Got a lot of shit to say, couldn’t fit it in the chorus

I just left Wally, spent a Maserati

The way I gotta flex, you think I did Pilates

I call my quote-unquote friends, “Do you got plans?”

Turns out everyone’s free when the dinner is

Then they drag me to a party out in Malibu

After thirty High Noons, it was pretty cool

Tried to shoot my shot, she told me that she had to shoot, bye-bye (Damn)

Don’t want to sober up

The sun is killin’ my buzz, that’s why they call it “Mourning”

Thought I was strong enough

Threw my bottle at the sky, said, “God, that’s a warning”

Don’t wanna sober up

Try to keep it inside but I just wanna pour it

Thought I was strong enough

Got a lot of shit to say, couldn’t fit it in the chorus

Stumblin’ down the corridor, came across an open door

Throwin’ up is easy and who put on The Commodores?

That’s a nice tile floor, wish I got to know you more

Who am I talkin’ to? Nobody

Take me outside, I’m a little too high

Paid a little too much for the time of my life

When the money ain’t a problem, everyone’s lying

Even when I tell myself that I—

Don’t want to sober up

The sun is killin’ my buzz, that’s why they call it “Mourning”

Thought I was strong enough

Threw my bottle at the sky, said, “God, that’s a warning”

Don’t wanna sober up

Try to keep it inside but I just wanna pour it

Thought I was strong enough

Got a lot of shit to say, couldn’t fit it in the chorus

Post Malone, Mourning, Traduzione della canzone

Non voglio smaltire la sbornia

Il sole sta uccidendo il mio ronzio, ecco perché lo chiamano “lutto”

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho lanciato la mia bottiglia al cielo, ho detto: “Dio, questo è un avvertimento”

Non voglio smaltire la sbornia

Cerca di tenerlo dentro ma voglio solo versarlo

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho un sacco di cose da dire, non riuscivo a inserirle nel ritornello

Ho appena lasciato Wally, speso una Maserati

Il modo in cui devo flettermi, pensi che abbia fatto Pilates

Chiamo i miei amici senza virgolette, “Avete programmi?”

A quanto pare tutti sono liberi quando c’è la cena

Poi mi trascinano a una festa a Malibu

Dopo trenta mezzogiorni, è stato piuttosto bello

Ho provato a sparare il mio colpo, mi ha detto che doveva sparare, ciao ciao (dannazione)

Non voglio smaltire la sbornia

Il sole sta uccidendo il mio ronzio, ecco perché lo chiamano “lutto”

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho lanciato la mia bottiglia al cielo, ho detto: “Dio, questo è un avvertimento”

Non voglio smaltire la sbornia

Cerca di tenerlo dentro ma voglio solo versarlo

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho un sacco di cose da dire, non riuscivo a inserirle nel ritornello

Inciampando lungo il corridoio, mi sono imbattuto in una porta aperta

Vomitare è facile e chi ha indossato i Commodores?

È un bel pavimento di piastrelle, vorrei conoscerti di più

Con chi sto parlando? Nessuno

Portami fuori, sono un po’ troppo fatto

Ho pagato un po’ troppo per il tempo della mia vita

Quando i soldi non sono un problema, tutti mentono

Anche quando mi dico che io…

Non voglio smaltire la sbornia

Il sole sta uccidendo il mio ronzio, ecco perché lo chiamano “lutto”

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho lanciato la mia bottiglia al cielo, ho detto: “Dio, questo è un avvertimento”

Non voglio smaltire la sbornia

Cerca di tenerlo dentro ma voglio solo versarlo

Pensavo di essere abbastanza forte

Ho un sacco di cose da dire, non riuscivo a inserirle nel ritornello

Mourning, Significato della canzone, ascolta il nuovo singolo

Con “Mourning”, Post Malone si conferma ancora una volta aperto alla sperimentazione musicale. Il nuovo singolo, inoltre, mostra una versione estremamente riflessiva dell’artista, a metà tra una dimensione sognante e una sfera più intima.

Potete ascoltare Mourning cliccando qui o, in streaming, a seguire: