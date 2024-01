James Kottak, l’ex batterista degli Scorpions e dei Kingdom, è morto. A confermare la notizia è stata la figlia di Kottak, Tobi, che ha rivelato la scomparsa del padre martedì mattina a Louisville, KY. A riportare per primo le voci della sua morte è stato il sito Metal Sludge. Il musicista si era unito agli Scorpioni nel 1996, diventando – nel tempo – il membro più longevo fino a quando non è stato licenziato nel 2016 a causa del suo alcolismo. Lui stesso aveva parlato di questo suo problema e di una forte dipendenza. Aveva raccontato della sua battaglia con l’alcol nel corso degli anni ammettendo, nell’ottobre 2022, che non era stato in grado di abbandonare del tutto l’alcol e che era ancora un processo in corso. Non è stata ancora resa nota la causa ufficiale della sua morte. Il batterista aveva 61 anni.

Prima di far parte degli Scorpions, James Kottak era stato il batterista originale dei Kingdom Come.

Nel 2023, raccontò del suo problema con l’alcol in un’intervista per ha parlato dei suoi problemi con Tulsa Music Stream. Ammise:

“Ho avuto alcuni momenti difficili con l’alcol nel corso degli anni. Ma quello che la gente non sa è che sono stato sobrio per molti anni. Dal 2008 al 2011. E qui un anno, e poi un anno. E quando aspettavamo i nostri figli. Ho passato molto tempo senza bere. E poi ho avuto i miei momenti in cui bevevo. Ma questo non significa che mi ubriaco e vado in giro con una bottiglia per casa”

Riuscire a resistere alle tentazioni non fu affatto facile, come lui stesso ammise:

“Beh, non dirò che non ho bevuto nulla. Quando esco e vedo dei ragazzi che giocano, sto lì e tutti vogliono offrirmi da bere. E io dico: ‘No, no’ e alla fine lo prendo e bevo un paio di bicchieri di vino bianco. E poi mi arrabbio con me stesso. E così, ecco la verità. Vorrei poter dire: ‘Oh, sì, sono sobrio da sei anni.’ Per me non ha funzionato così. Sono stato dentro e fuori e dentro e fuori e dentro e fuori – e per lo più “dentro”, nel senso che non bevevo. Ma ho avuto i miei momenti. Ed è un processo continuo. È progresso, non perfezione, come diciamo”

Sempre a fine aprile 2023, James Kottak raccontò di alcuni problemi di salute, spiegando che “era caduto dal letto” nel sonno a luglio 2022 e “si era rotto, tipo, tre o quattro costole”. Ha anche detto di essersi “rotto” l’anca lo scorso autunno dopo essere “inciampato e caduto sul marciapiede” in un altro incidente.