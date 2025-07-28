Morto Celso Valli, produttore di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini

La musica italiana e internazionale ha perso una delle sue figure più influenti: Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore.

Celso Valli è morto domenica all’età di 75 anni. Con una carriera che ha attraversato più di cinque decenni, Valli è stato protagonista della scena musicale, firmando successi che hanno segnato intere generazioni. La sua versatilità lo ha reso un punto di riferimento per artisti di ogni genere, e il suo contributo alla musica rimarrà indelebile.

Nato a Bologna il 14 maggio, Valli era un appassionato di musica fin da giovane. Si iscrisse al Conservatorio di Bologna, dove affinò la sua formazione musicale e iniziò a sviluppare una passione per il jazz. Fu proprio in questo ambiente che cofondò una big band jazz, con cui partecipò a numerosi festival italiani, mettendo subito in mostra il suo talento e la sua capacità di innovare.

Celso Valli, fondamentale per molti artisti di fama nazionale e internazionale

Celso Valli è stato il genio dietro le quinte di alcune delle canzoni più iconiche della musica italiana. Dall’inizio degli anni ‘70, il suo talento ha arricchito la discografia di alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale. Ha collaborato con artisti del calibro di Mina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Giorgia, Renato Zero, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, e Claudio Baglioni, per citarne solo alcuni. Valli ha scritto e arrangiato hit che sono diventate colonne sonore della vita di milioni di persone, creando brani che hanno saputo attraversare i confini del tempo e dello spazio.

La sua carriera iniziò come tastierista nel gruppo rock progressive Ping Pong, con cui realizzò due album. La sua canzone più famosa con il gruppo fu “Caro Giuda”, scritta da Roberto Vecchioni, che gli regalò una certa visibilità nel panorama musicale italiano. Successivamente, Valli si unì ai Bulldog, un’altra band che gli permise di esplorare nuovi orizzonti musicali, con la pubblicazione di altri tre album.

Valli non si limitò solo alla musica tradizionale italiana, ma contribuì anche al fenomeno dell’italo disco, un genere musicale che ha preso piede a livello internazionale. Fu il creatore di diversi progetti di successo, tra cui Azoto (con il celebre brano “San Salvador”), Tantra (“Hills of Katmandu”), Passengers (con “He’s Speedy Gonzales”) e Nuggets (“New York”). Questi progetti lo portarono a collaborare con artisti e produttori di fama mondiale, cementando la sua reputazione come uno dei principali protagonisti della scena musicale internazionale.

Valli fu un vero pioniere della musica elettronica e dance, ma anche un raffinato arrangiatore e produttore in grado di adattarsi e innovare con il passare degli anni. La sua capacità di fondere melodie accattivanti con arrangiamenti sofisticati gli permise di conquistare le classifiche di tutto il mondo, contribuendo al consolidamento del suono italiano all’estero.