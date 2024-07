Morgan ha rotto il silenzio. Nelle ultime ore il cantautore è finito letteralmente al centro dell’occhio del ciclone dopo la notizia – con relativi screenshot di messaggi whatspp condivisi da Selvaggia Lucarelli via Instagram Stories – del processo per stalking e diffamazione. Il cantante, secondo quanto emerso, avrebbe minacciato l’ex fidanzata Angelica Schiatti, arrivando anche a pensare l’inimmaginabile:

“Nel 2021 ha ingaggiato due siciliani (uno pregiudicato) con intenzioni inquietanti. Dovevano trovare la sua casa (quella bolognese in cui viveva con Calcutta), “portargliela” perché “ho bisogno di svuotare le palle””

Queste le parole riportate dalla Lucarelli via social nel sottolineare anche l’assoluta mancanza di protezione nei confronti della donna al centro delle vessazioni verbali del cantautore:

“Nonostante a un certo punto Morgan abbia perfino affittato una casa a pochi metri da quella di Angelica Schiatti, nonostante sia stato attivato il codice rosso, nonostante i suoi deliri (messaggi minacciosi e offensivi) abbiano colpito anche Calcutta e la madre di Angelica, nonostante abbia continuato la persecuzione anche dopo la denuncia, nessuno ha mai disposto neppure un divieto di avvicinamento. Non solo. Il processo, tra rinvii e lungaggini, è iniziato da pochi mesi, dopo 4 anni dalla prima denuncia. E indovinate? Il giudice ha accolto la richiesta della difesa di TENTARE UN ACCORDO TRA SCHIATTI E CASTOLDI”

Accordo ovviamente saltato. In attesa di giustizia, la notizia è emersa nelle scorse ore, scatenando una serie di reazioni a catena. Calcutta ha preso le distanze interrompendo ogni collaborazione di Warner Music Italy, l’etichetta discografica che aveva (da poco) dato il via ad un rapporto collaborativo con Morgan. Il cantante è, da tempo, il compagno di Angelica Schiatti e ha voluto prendere le distanze da un contesto nel quale non si ritrovava. Da quel momento, sono numerosi gli artisti che hanno voluto, pubblicamente, puntare il dito su quanto accaduto, da Annalisa a Tommaso Paradiso, da Levante a Emma Marrone. Un coro di indignazione e di “Basta!” che ha accomunato tutti, uomini e donne dello spettacolo, stanchi di leggere e assistere a racconti e aneddoti del genere.

In mezzo a questo clamore, Warner ha immediatamente interrotto ogni rapporto lavorativo con Morgan mentre la Rai – che sembrava essere pronta a dare un programma quotidiano su Rai 3 all’artista – si è preoccupata di specificare che, al momento, non c’è nessun accordo per alcun impegno professionale. E il diretto interessato?

Morgan ha scelto di parlare solo poco fa, poco prima delle 2 di notte, via Instagram.

Morgan spezza il silenzio via Instagram

La replica di Morgan è arrivata via Instagram con un post che vi copiamo e incolliamo (letteralmente):

“Bestie violente e misantropi untori e boia stanno dalla parte dei starfurckers e mafiosi. Esseri umani, persone civili, non violenti, persone dotate di anima, stiano con me. Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla. Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me la poesia la musica la gentilezza la parola la comprensione la pazienza l’impegno la realtà la meraviglia. I mostri stiano con loro, la bramosia la distruzione l’odio la vendetta la mutilazione il tradimento il ricatto. A voi la scelta”

Dalle parole, lui sarebbe un angelo, gli altri i mostri, in una ipotetica e immaginaria suddivisione tra bestie violente ed esseri umani e persone civili.

Di sicuro, in questo suo sfogo, oltre alla scelta di rimanere fede ‘al suo stile’ e usare metafore, paragoni e similitudini per replicare a quanto accaduto oggi invece di esporsi in maniera chiara, appare lampante solo a cosa: l’inesistente inclinazione all’uso delle virgole.