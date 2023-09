Si è tenuta questa mattina, 12 settembre, a Milano, la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2023, con i quattro giudici del programma, Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan. Tra gli argomenti chiave, ovviamente, c’era quello di sapere il destino di quest’ultimo dietro al bancone del talent show, dopo la sfuriata (con offesa omofoba) al concerto di Selinunte. I colleghi di TvBlog avevano già confermato la presenza del cantautore da settimane e, oggi, abbiamo avuto la conferma: Morgan ci sarà anche ai Live Show.

In apertura, a prendere la parole è stata Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia:

“Saluto la giuria, un grande abbraccio a Francesca. Vorrei parlare di un argomento doveroso da affrontare. Morgan è qui con noi, è stata una scelta da parte di entrambe le strutture. Il fatto che Morgan abbia deciso di destinare metà del suo cachet all’associazione (Lgbtb+, ndr), ha reso molto concrete le sue scuse. Noi, come Sky e Fremantle, abbiamo preso le distanze da quanto accaduto ma abbiamo ritenuto valide le sue scuse e abbiamo deciso di continuare il nostro percorso con lui. Per noi è stato importante la donazione di parte del suo cachet in un’associazione di “inclusion” che per Sky è stato molto importante”.

Entrando nel dettaglio, poi, ecco quanto emerso:

“Abbiamo già fatto la donazione, abbiamo scelto il progetto di Casa Arcobaleno che ci sta molto a cuore. Nel caso in cui i ragazzi vengano rifiutati dalle famiglie, trovano una famiglia allargata, un rifugio. 4 nuove strutture saranno disponibili, ci sembra il modo migliore per concludere questa vicenda”

Successivamente, il discorso è stato affrontato anche da Marco Tombolini, CEO di Fremantle:

“Credo che Morgan sia alfiere di principi di diversità e inclusione come ha già espresso in passato su diversi palchi”

E Morgan? Il giudice di X Factor 2023 ha preso la parola dopo queste premesse doverose:

“Quel concerto è stato un momento difficile dove si è creata una dinamica complessa. Ha generato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti, possono essere delle armi pesanti. Per questo ho voluto fare un gesto concreto, ho voluto dare concretezza alle mie scuse. E’ stato un bellissimo concerto, chi non l’ha vissuto, giustamente, si è sentito offeso da una estrapolazione. Ma se vogliamo parlare di quello che ha potuto generare, è stata l’occasione di trasformare l’errore in un momento in cui si parla di questa cosa. Possiamo continuare a parlarne ma dopo X Factor”

Con la donazione di Morgan, hanno specificato, sono stati ristrutturati 4 appartamenti. La cifra, però, non è stata volutamente svelata.

– X Factor 2023 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle

– da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW