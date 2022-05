I Modà tornano finalmente ad esibirsi dal vivo dopo i rinvii inevitabili legati alle restrizioni da Covid-19. Inizialmente previsti a dicembre 2020, i concerti della band sono stati poi rinviati al 2021 ma, anche in quel caso, non essendoci le condizioni necessarie, hanno subìto uno slittamento al 2022. E il 2 maggio, ecco l’atteso comeback, con le prime due date al Forum di Assago, a Milano.

Il 22 aprile scorso è uscito anche “Buona Fortuna – Parte seconda”, il secondo capitolo dell’Ep della band composto da sei brani e uscito alcuni mesi dopo la prima parte, datata autunno 2021.

Modà, concerto, anticipazioni, scaletta

Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico e del precedente EP nel tour che li aspetta a partire dal prossimo 2 maggio.

La band, che in pochi anni ha conquistato il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, ha sempre trovato nel live la sua condizione migliore.

Spazio quindi per i recenti pezzi rilasciati in questi due anni ma anche per le grandi hit della band. Non mancherà sicuramente “La notte” (pezzo del 2010), “Arriverà” (presentato insieme ad Emma, a Sanremo), “Tappeto di fragole” (due dischi di platino), “Come un pittore”, “Se si potesse non morire”, “Gioia”, “Passione maledetta”, “Dimmelo” e i più recenti “Comincia la show” e “Oh oh oh“.

Modà, biglietti

Potete acquistare i biglietti cliccando qui. La disponibilità varia da data a data, con presenze in parterre, in tribuna, fino all’Anello numerato Tribuna Gold.

Ecco, a seguire, il calendario completo del tour 2022 dei Modà:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano SOLD OUT (recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona SOLD OUT (recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania SOLD OUT (recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania SOLD OUT (recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria (recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari (recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari SOLD OUT (recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma (recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA) (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)