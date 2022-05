Questa sera, 9 maggio 2022, i Modà si esibiranno in concerto all’Arena di Verona. Dopo aver aperto l’atteso tour a Milano, la band interpreterà i classici del repertorio e le ultime canzoni incise davanti al pubblico della suggestiva Arena.

Poche settimane fa, venerdì 22 aprile, è uscito in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali “Buona fortuna – Parte seconda”, il nuovo capitolo del viaggio intrapreso dalla band, nello scorso autunno con la pubblicazione del primo EP “Buona fortuna parte prima” (entrambi prodotti da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services). Anche questo EP, come il precedente, contiene 6 brani inediti firmati dalla band milanese tra cui “In tutto l’universo”, il brano pubblicato lo scorso 14 febbraio accompagnato da un video che racconta la storia d’amore tra il leader della band Kekko Silvestre e sua moglie (oltre 20 anni insieme) e il secondo singolo “Oh oh oh” da venerdì 22 aprile in radio.

Il 2 maggio scorso, dal Forum di Assago, Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) hanno iniziato a portare dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico e del precedente EP. I Modà, possono vantare 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia.

Modà, Arena di Verona, biglietti, 9 maggio 2022

“Buona fortuna – Il tour” nella tappa dell’Arena di Verona è già sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Modà, Arena di Verona, scaletta, anticipazioni

Essendo già iniziati i concerti del nuovo tour, sono uscite le prime indiscrezioni sulla scaletta della band. Ecco, attraverso la pagina social Instagram del gruppo, cosa possiamo anticiparvi. Ad aprire il concerto il brano adatto all’occasione, “Dove comincia lo show”. Seguono grandi successi come “Tappeto di fragole”, “Salvami”, “Gioia”, “La notte”, “Come un pittore”, “Arriverà” (in originale cantato con Emma Marrone), “Quel sorriso in volto”, “Se si potesse non morire”. A chiudere i live dovrebbe essere la canzone “Viva i romantici”, vero e proprio inno che lega da sempre il gruppo ai suoi fan storici.