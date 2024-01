Sapevate che Mina presenziò per due volte al Festival di Sanremo e poi scelse di non partecipare più a gare canore? Ecco perché e cosa accadde nel 1961…

Quando Mina partecipò in gara a Sanremo e poi promise di non tornare al Festival

Forse non tutti sanno o ricordano le due partecipazioni di Mina al Festival di Sanremo. Era il 1960 e la cantante, nei primi passi della sua carriera, partecipa alla decima edizione della kermesse. Era il 28 gennaio di quell’anno quando presentò “Non sei felice” in doppia esecuzione con Betty Curtis. Poi, due giorni dopo, il 30 gennaio si esibì con “E’ vero” in coppia con Teddy Reno. Con quest’ultima si classifica al settimo posto ed è comunque un buon successo per gli esordi di questa giovane ragazza che sta iniziando a conquistare i piani alti delle classifiche di vendite.

Tornò in gara anche l’anno seguente. Era il 1961 e Mina era pronta a dare il massimo con il brano “Le mille bolle blu”, ancora oggi uno dei suoi più noti cavalli di battaglia. Dapprima si esibisce con “Io amo tu ami” in doppia esecuzione con Nelly Fioramonti, il 26 gennaio 1961. Poi, eccola, il 27 gennaio con “Le mille bolle blu”. Ai tempi la cantante era molto vulnerabile alle tonsilliti e cantò con una importante infiammazione alla gola

I critici e i giornalisti, fin dall’esordio, la elogiano, la fanno sentire la vincitrice certe di questa edizione di Sanremo. Il pezzo presentato da Mina lascia sorpresa la stampa che appare poco convinta dalla qualità della canzone. E anche la performance, con le dita che sfiorano le labbra, viene interpretata come una mancanza di rispetto e non vista coma quello che doveva essere: un’esibizione vera e propria.

L’attenzione assoluta verso Mina improvvisamente viene a calare, in quei giorni, da parte di alcuni giornalisti che, addirittura, iniziano a metterle a confronto la collega Milva. Da vincitrice sicura, Mina crolla in classifica nella finale e finisce al quarto posto con Io amo tu ami e al quinto con Le mille bolle blu. Addirittura fuori dal podio.

La cantante pianse, si sente ferita, delusa, anche affaticata per il problema alla voce che non le aveva permesso di dare il meglio. E in quell’occasione dichiarò e promise a se stessa: ma più in gara a Sanremo o in qualsiasi altro concorso canoro…