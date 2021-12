Appuntamento imperdibile per i fan di Mina e Adriano Celentano, questa sera, alle 23,45, su Rai 1.

“Minacelentano”, in onda mercoledì 22 dicembre alle 23.45, è il racconto di due incredibili carriere che si sfiorano sin dagli esordi, due ribelli, due voci inconfondibili che, nel 1998, decidono di collaborare per il primo disco in studio.

Lo speciale mostrerà video storici, inediti e testimonianze, dove verrà ripercorsa la storia di questo incontro. Pino Strabioli ospita, nella storica Sala M di via Asiago, Massimiliano Pani, musicista, arrangiatore, produttore, nonché figlio di Mina. Sarà lui a condurre il pubblico dietro le quinte di questa avventura musicale unica e irripetibile.

Dal successo di “Acqua e sale” fino a “Niente è andato perso”, l’ultimo singolo uscito il 26 novembre scorso. Non potrà mancare al racconto, la preziosa presenza in video di Claudia Mori. Preziose le testimonianze del maestro Celso Valli, che ha collaborato al disco “Le migliori”, Vincenzo Mollica testimone e narratore da sempre di quelle che considera le più belle voci del nostro paese e del regista Ferzan Ozpetek. “Minacelentano” è un programma di Pino Strabioli e Luca Giudice, con la collaborazione di Claudio Gentile, regia di Graziano Paiella.

Il disco Mina Celentano è uscito a maggio 1998 e contiene 10 canzoni incentrate soprattuto sul tema dell’amore. Il disco include un libretto in cui è disegnato un fumetto realizzato da Gianni Ronco dove i due cantanti sono rappresentati come due paperi e fotografie con Mina e Celentano in sala di registrazione. Nella prima settimana l’album ha venduto qualcosa come 315.000 copie.

All’interno del disco troviamo la hit “Acqua e sale” scritto dagli Audio 2 e ha ricevuto il disco d’oro nel 2017. Buon riscontro ottenuto anche dalla canzone “Brivido felino“, scritto da Paolo Audino e Stefano Cenci.

Qualche anno dopo, esce il secondo album in collaborazione tra Mina e Celentano, Le migliori. E’ stato pubblicato l’11 novembre 2016 e distribuito da Sony Music Italy. E’ risultato essere il più venduto in Italia nel 2016.