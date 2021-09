Million to One è una canzone di Camila Cabello presente nella colonna sonora ufficiale di “Cenerentola“, pellicola che la vede protagonista e disponibile -in esclusiva- su Amazon Prime da venerdì 3 settembre.

Camila Cabello, Million to One, significato canzone

Originariamente Million To One era stata pensata per il suo secondo album in studio, “Romance”, ma è stata eliminata dal disco poi pubblicato. La canzone è stata rielaborata e pubblicata proprio come singolo di lancio del musical Cenerentola.

Nel brano, si parla della voglia di riscatto, di emergere e di non sentirsi sopraffatta. Il sogno deve diventare realtà e anche da sola, contro un milione, c’è la possibilità di trionfare e di avere la meglio. Osare è la chiave giusta.

Camila Cabello, Million to One, video ufficiale

Cliccando qui puoi vedere il video ufficiale di “Million to One” di Camila Cabello.

Camila Cabello, Million to One, testo canzone

[Verse 1]

Here I go again

I’m imagining a world outside unlike the one I’m in

Daydreamin’ again of when I’ll get a chance

There’s a world that understands

Where you don’t hear the whispers in the room you’re walkin’ in

Daydreamin’ again, all I need is a chance

[Pre-Chorus]

When I feel my fears staring at me

I tell it just wait and see

I know who I’m gonna be

I know who I’m gonna be

The worlds half asleep

It’s gonna wake up and see

[Chorus]

If it’s a million to one

I’m gonna be that one and

If it’s a shot in the dark

I’m gonna be the sun

And I just can’t afford to be wrong

Even when I’m afraid

You’re gonna know my name

You’re gonna know my namе

[Verse 2]

I can barely sleep

‘Cause my heart is always racing, chasing, pacing ‘round thе room

Livin’ carefully is something I don’t wanna do, huh

[Pre-Chorus]

When I feel my fears staring at me

I tell it just wait and see

I know who I’m gonna be

I know who I’m gonna be

The worlds half asleep

It’s gonna wake up and see

[Chorus]

If it’s a million to one

I’m gonna be that one and

If it’s a shot in the dark

I’m gonna be the sun

And I just can’t afford to be wrong

Even when I’m afraid

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name

[Bridge]

I can see her now and then

Wanna know what I could be, yeah

I see her laughin’, ‘cause she knew all along in her head

So when the light is hard to see

She’s telling me

[Chorus]

If it’s a million to one

I’m gonna be that one and

If it’s a shot in the dark

I’m gonna be the sun

And I, I just can’t afford to be wrong

Even when I’m afraid

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name

[Outro]

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name, yeah

You’re gonna know my name

You’re gonna know my name

Camila Cabello, Million to One, traduzione in italiano

Eccomi di nuovo

Sto immaginando un mondo esterno diverso da quello in cui mi trovo

Sognando ad occhi aperti di quando avrò una possibilità

C’è un mondo che capisce

In cui non senti i sussurri nella stanza in cui stai entrando

Sognare ad occhi aperti di nuovo, tutto ciò di cui ho bisogno è una possibilità

Quando sento le mie paure che mi fissano

Io dico, aspetta e vedrai

So chi sarò

So chi sarò

I mondi mezzo addormentati

Si sveglierà e vedrà

Se è un milione contro uno

Sarò quello e

Se è uno sparo nel buio

sarò il sole

E non posso permettermi di sbagliare

Anche quando ho paura

Conoscerai il mio nome

Conoscerai il mio nome

riesco a malapena a dormire

Perché il mio cuore corre sempre, insegue, cammina su e giù per la stanza