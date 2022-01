In onda sulla NBC, in diretta, per Capodanno 2022, Miley Cyrus è stata protagonista dello speciale “Miley’s New Year’s Eve Party“, da Miami. Durante la performance, però, la cantante 29enne ha perso il suo top, restando per qualche secondo a mani giunte sul petto, e ritrovandosi poi costretta a improvvisare e cambiare rapidamente abbigliamento, il tutto mentre continuava la diretta. Ma, le inquadrature, ovviamente, le lasciavano il permesso di gestire la situazione, rendendo protagonisti pubblico e ballerini.

Il momento è accaduto dopo che la Cyrus aveva eseguito la sua hit “We Can’t Stop” ed è passata a un’altra canzone molto famosa, “Party in the U.S.A.” Mentre si esibiva sul palco con indosso un abito argentato, eccola improvvisamente impegnata a stringersi il petto mentre cantava il testo di apertura della canzone, prima di farsi strada nel backstage mentre i suoi coristi e la band continuavano a suonare.

Poco dopo eccola tornare sul palco indossando una giacca rossa. “Tutti mi stanno decisamente guardando ora”, ha scherzato Cyrus, sottolineando il testo della canzone del 2009. “Ho ancora la maggior parte dei vestiti che abbia mai indossato su un palco”, ha aggiunto tra le parole del brano.

Poi, il discorso di ringraziamento di Miley Cyrus verso il pubblico presente e quello a casa:

“Grazie mille a tutti, grazie. Lo spettacolo di stasera è stato incentrato sull’essere flessibili, tirare pugni e trarre il meglio anche dalle peggiori circostanze. E quella resilienza non dovrebbe finire qui. Portiamolo nel Nuovo Anno con noi. Abbiamo tutti imparato ad aspettarci l’inaspettato e, piuttosto che vederlo come un problema, vediamolo come un’opportunità. Auguro a tutti qui a Miami e a tutti coloro che guardano da casa un felice e sano 2022. Grazie per aver reso questa serata possibile. Eri davvero tutto ciò di cui avevo bisogno per fare la festa definitiva”

Lo speciale, andato in onda in diretta su NBC e in live streaming su Peacock, è stato girato a Miami mentre la nazione affronta la pandemia di COVID-19 e l’ondata della variante omicron.

