Ermal Meta ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, Milano non esiste, in radio, streaming e download digitale a partire da venerdì 26 novembre 2021. Il pezzo è stato scritto una decina di giorni fa, come raccontato dallo stesso cantautore, con l’estrema esigenza di condividerla con i suoi fan e il pubblico che ha continuato ad apprezzarlo negli anni. La voglia di pubblicarla immediatamente, come a voler evitare che a lasciarla riposare il tempo la intaccasse, ha fatto sì che un piccolo miracolo prendesse forma.

Ermal ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Un milione di cose da dirti”, ottenendo un terzo posto nella classifica finale. Una medaglia di bronzo che ha confermato l’appeal da parte dei suoi fan, sempre più numerosi. E “Milano non esiste” rappresenta un altro tassello della sua lunga discografia.

Ecco qualche anticipazione sulla canzone, direttamente dalle parole di Ermal Meta:

“Milano non esiste parla della frenesia e della velocità con cui ci troviamo a relazionarci ogni giorno all’interno delle nostre vite, a volte sentendoci soli. Racconta la voglia di mettersi in pausa ogni tanto e di guardarsi intorno scegliendo di dedicare la nostra attenzione soltanto a quelle poche cose che riteniamo davvero importanti. Una città può scomparire e in mezzo ad essa possono rimanere due persone. È un sogno, è una scelta. È come mi sono sentito scrivendola”

Noi di Soundsblog vi terremo aggiornati con audio, testo, video e significato della canzone non appena disponibili.

L’ultimo album pubblicato da Ermal Meta è “Tribù urbana”, rilasciato il 12 marzo 2021, proprio dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Dal disco sono stati estratti “No satisfaction” (lanciato a gennaio 2021), “Un milione di cose da dirti”, “Uno” e “Stelle cadenti”.

E’ il suo quarto album in studio dall’inizio della sua carriera e ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia.