Iniziato il mese di dicembre, con poche settimane di distanza dal Natale, ecco ritornare Christmas di Michael Bublé ai piani alti della classifica degli album più venduti in Italia. La chart Fimi lo evidenzia all’ottavo posto, per una scalata -sempre più possibile- ai vertici.

E’ sempre più evidente il successo di questo disco, pronto ad essere ascoltato e venduto nell’ultimo periodo di ogni anno. Se Mariah Carey non vede l’ora che termini il Giorno del Ringraziamento per iniziare a macinare ascolti e sentir risuonare la sua “All I want for Christmas is you“, dal lato ‘dischi’ è Michael Bublè ad essere considerato un vero e proprio evergreen. Del resto, il crooner ha pubblicato un disco, nel 2011, che racchiude tutti i maggiori successi delle festività.

Prodotto da David Foster, Bob Rock e Humberto Gatica, ha debuttato in America al numero tre con circa 141.000 copie. Tra le hit presenti troviamo White Christmas (con Shania Twain), Silent Night e Have Yourself a Merry Little Christmas . Nella sua quinta settimana in classifica, l’album è salito al numero 1 e ha mantenuto il primo posto per le quattro settimane successive, diventando il più venduto di Bublé battendo il primato di due settimane del suo album precedente, Crazy Love.

Le vendite sono continuate ad aumentare grazie all’hype che, ogni anno, vede protagonista il disco che, a gennaio 2019, vantava qualcosa come 12 milioni di copie vendite in tutto il mondo.

L’elenco dei brani dell’album è stato svelato da Bublé il 27 settembre 2011. Per l’occasione, il cantante ha filmato diversi video musicali per promuovere l’album, inclusi quelli dei brani “Santa Claus Is Coming to Town”, il singolo principale, “All I Want for Christmas Is You”, “Holly Jolly Christmas”, “Christmas (Baby Please Come Home) ” e “Jingle Bells “. Bublé è apparso anche durante la finale dell’ottava serie di The X Factor nel Regno Unito l’11 dicembre 2011. La registrazione di Bublé di “All I Want for Christmas Is You” è stata anche inserita in un montaggio su General Hospital della ABC-TV che è andato in onda il 23 dicembre 2011.



Potete ascoltare il disco qui sotto: