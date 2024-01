Attraverso Instagram, Michael Bolton ha rivelato ai suoi fan di aver appena superato un’operazione chirurgica delicata, necessaria dopo la diagnosi di un tumore al cervello. Una notizia inaspettata che ha voluto raccontare, in prima persona. Queste le parole del cantautore:

“Voglio iniziare augurando a tutti un anno nuovo felice e sano! Voglio anche condividere che il 2023 ha finito per presentarmi alcune sfide davvero inaspettate. Poco prima delle vacanze si è scoperto che avevo un tumore al cervello che richiedeva un intervento chirurgico immediato. Grazie al mio incredibile team medico, l’intervento è stato un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e sono circondato dall’enorme amore e sostegno della mia famiglia”.

L’interprete di “When a man loves a woman” ha comprensibilmente voluto attendere l’esito dell’operazione prima di aggiornare i fan su quanto accaduto. Ha poi aggiunto che per i prossimi due mesi dedicherà il suo tempo e le sue energie al recupero, “il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour”.

“È sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o rinviare uno spettacolo, ma non ho dubbi che sto lavorando duramente per accelerare la mia guarigione e tornare presto ad esibirmi. Sono estremamente grato per tutto l’amore e il sostegno che mi avete così generosamente dimostrato nel corso degli anni. Sappiate che conservo nel mio cuore i vostri messaggi positivi e vi darò ulteriori aggiornamenti appena possibile. Con tanto affetto sempre, MB”

Qui sopra potete leggere il post originale apparso in queste ore su Instagram.

Il cantante aveva in programma diversi concerti previsti negli Stati Uniti prima di dirigersi in Europa nella prossima primavera.

L’anno scorso Michael Bolton ha pubblicato due nuovi album, Spark of Light e Christmas Time. In precedenza aveva detto a Billboard di aver iniziato a scrivere canzoni per Spark of Light durante la pandemia di COVID-19 perché voleva condividere qualcosa di bello nei momenti difficili:

“Ho sentito la responsabilità di aiutare le persone a sentire una scintilla nella loro vita. La musica è molto potente in questo modo. Siamo tutti così umanamente connessi; abbiamo tanto bisogno di un po’ di luce. Questo è diventato il tema del lavoro di ogni giorno: ‘Come facciamo a far sì che [la musica] faccia sentire meglio le altre persone?’”