Mi Troverai è il titolo della nuova canzone di Sofì e Luì tratta dal nuovo film “Me contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata” che sarà in tutti i cinema dal 18 Agosto 2021.

Nei primi mesi del 2020 era uscito, insieme al “La vendetta del Signor S”, il Fantadisco dei Me contro Te, che ha confermato il riscontro e il successo del film.

I Me contro Te, coppia di Youtuber, nati in Sicilia, formata da Luì e Sofì, Sofia Scalia e Luigi Calagna – 22 e 27 anni, avevano inciso otto brani inediti, due di questi presenti proprio nella pellicola appena citata. C’era anche una versione karaoke delle tracce, per i più piccoli. Inoltre, sono due le versioni disponibili del progetto discografico.

E ad agosto sarà disponibile il secondo capitolo delle loro avventure sul grande schermo

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui. A seguire il testo della canzone.

[Strofa 1]

A volte ci sentiamo eroi

Ci sentiamo forti ma poi

Lo siamo, ma visti da fuori

Teniamo tutto dentro di noi

Ma dove tutto è possibile

Nel mondo dell’invisibile

C’è la magia con la quale

Puoi fare tutto quel che ti pare

[Pre-Ritornello]

Ed è un’avventura che non scorderemo mai

Conta con chi sei, non conta ciò che hai

E navigheremo insieme in un mare di guai

Se lo vorrai

[Ritornello]

E non importa dove vai aiaiai

Sai che mi troverai aiaiai

È meglio perdere che perdere te

Anche se non vinco mai aiaiai

[Strofa 2]

A voltе ci sentiamo liberi

Ci sentiamo quasi invincibili

Ma quando pеrdiamo il tesoro

A volte perdiamo anche gli stimoli

Il Signor S si sbaglia

Ha vinto questa battaglia

Ma quant’è triste che non abbia

Nessuno con cui festeggiarla

[Pre-Ritornello]

Ed è un’avventura che non scorderemo mai

Conta con chi sei, non conta ciò che hai

E navigheremo insieme in un mare di guai

Se lo vorrai

[Ritornello]

E non importa dove vai aiaiai

Sai che mi troverai aiaiai

È meglio perdere che perdere te

Anche se non vinco mai aiaiai

[Bridge]

La magia del ricordo

So che non finirà mai (so che non finirà mai)

E se mi cadrà il mondo (il mondo)

So che lo reggerai

[Ritornello]

E non importa dove vai aiaiai

Sai che mi troverai aiaiai

È meglio perdere che perdere te

Anche se non vinco mai aiaiai