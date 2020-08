Me contro Te, il film - Il Mistero Della Scuola Incantata: Sofi e Luì e l'annuncio sui social. Nuovi brani in arrivo?

Di Alberto Graziola mercoledì 19 agosto 2020

Me contro Te, il film - Il Mistero Della Scuola Incantata: nuovi brani in arrivo come per il precedente film?

Che emozione! Presto potrete vedere il nostro nuovo film! Avete già imparato a memoria il titolo ??? Scrivetelo qui sotto nei commenti 💓 #mecontrote #mecontroteilfilm

Con questo annuncio, Sofi e Luì hanno annunciato le riprese della nuova pellicola che li vedrà come protagonisti dopo il boom al box office del precedente film.

Il titolo è "Il mistero della scuola incantata" e molto probabilmente, come accaduto nel film accennato prima, ci saranno anche brani incisi.

Nei primi mesi del 2020 era uscito, insieme al "La vendetta del Signor S", il Fantadisco dei Me contro Te, che ha confermato il riscontro e il successo del film

I Me contro Te, coppia di Youtuber, nati in Sicilia, formata da Luì e Sofì, Sofia Scalia e Luigi Calagna - 22 e 27 anni, avevano inciso otto brani inediti, due di questi presenti proprio nella pellicola appena citata. C'era anche una versione karaoke delle tracce, per i più piccoli. Inoltre, sono due le versioni disponibili del progetto discografico.