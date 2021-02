Mi ci pulisco il cuore è il titolo del nuovo singolo di Ligabue estratto dal suo ultimo disco di inediti, 7.

Il video del brano (che potete vedere cliccando qui) è diretto da Davide Vicari e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms.

Come si evince dal titolo, è il cuore che batte, che vive, emozionato, ad essere al centro di questo brano. Un cuore riscaldato dalla “luna ruffiana”, dalle paure di lui e di lei. L’amore e tutte le emozioni del quotidiano racchiudono il senso del motore principale del nostro corpo e della nostra anima.

Il 7, un numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questa uscita discografica (pubblicata da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco di inediti “7”, acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la raccolta “77+7”, che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre al disco di inediti “7”, e ora anche “77”, la versione vinile della raccolta che racchiude i 77 singoli.

Qui sotto il testo della canzone:

Con questa luna ruffiana

Che ne vuole ancora

E batte la strada

Con il tuo odore

Mi ci pulisco il cuore

Per un po’

Se vuoi ci puoi giocare ancora

E questo sole di aprile

Che scioglie il rancore che sembra che chiunque

Sappia dove stare

Mi ci pulisco il cuore

Ti dirò

Ho ancora tutto da imparare

Finché tiene il cuore

Ci vediamo in giro

Con le tue paure

Con le mie

Con le tue paure

L’han chiamato vivere

Con questa musica leggera

Che non la puoi pesare

E non puoi mica dirle

Dove deve andare

Mi ci pulisco il cuore

Che se vuoi

Se vuoi ti ci potrai specchiare

E se è il pensiero che conta

Grazie per davvero

Ti ci sei messa tutta

Dentro quel pensiero

Mi ci pulisco il cuore

Per un po’

Ci puoi comunque rimanere

Finché tiene il cuore

Ci vediamo in giro

Con le tue paure

Con le mie

Con le tue paure

L’han chiamato vivere

Con il risveglio perfetto

Con te che sai baciare

E il letto disfatto

E il resto ad aspettare

Mi ci pulisco il cuore

Finché avrò ancora un cuore da pulire

Finché tiene il cuore

Ci vediamo in giro

Con le tue paure

Con le mie

Con le tue paure

L’han chiamato vivere

L’han chiamato vivere

L’han chiamato vivere