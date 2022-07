I Meduza, il trio di producer italiani più famosi al mondo (composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio), tra gli ospiti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno pubblicato un nuovo singolo dal titolo Bad Memories.

La canzone è stata scritta insieme a James Carter e vede la partecipazione di Elley Duhé, cantautrice statunitense popolare su TikTok soprattutto grazie al singolo Middle of the Night, e dei Fast Boy, duo proveniente dalla Germania.

Anche il video ufficiale è disponibile ed è stato diretto da Elliott Gonzo.

Dopo essersi esibiti al Tomorrowland in Belgio, i Meduza, quest’estate, continueranno ad esibirsi dal vivo, in un tour mondiale composto da oltre 60 date.

Meduza – Bad Memories: significato canzone

Il testo della canzone parla di una notte scatenata trascorsa sotto i fumi dell’alcol.

Meduza – Bad Memories: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo e per vedere il video ufficiale.

Meduza – Bad Memories: testo

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

We know there’s no turning back now

We love to make bad memories.

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

We know there’s no turning back now

We love to make bad memories

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

I think I’m losing my head now.

I think I’m losing my head now, my head now

Losing my head now

Think I’m losing my head now, my head now

Again and again.

One more drink he said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink he said

And, baby, you got me trippin’

We’re face to face

About to do it again, again

Again and again

We’re ‘bout to do it again, again

Again and again.

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

I think I’m losing my head now, now

I think I’m losing my head now, my head now

Losing my head now, my head now

Think I’m losing my head now, my head now

Again and again

One more drink she said

I think I’m losing my head now

Tonight we’ll make bad memories

One more drink she said

We know there’s no turning back now

We love to make bad memories.

Meduza – Bad Memories: traduzione

Un altro drink, lei ha detto

Penso che ora sto perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, lei ha detto

Sappiamo che non si può tornare indietro ora

Amiamo creare brutti ricordi.

Un altro drink, lei ha detto

Penso che ora sto perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, lei ha detto

Sappiamo che non si può tornare indietro ora

Amiamo creare brutti ricordi

Un altro drink, lei ha detto

Penso che ora sto perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, lei ha detto

Penso che ora sto perdendo la testa.

Penso che sto perdendo la testa ora, la testa ora

Sto perdendo la testa ora

Penso che sto perdendo la testa ora, la testa ora

Ancora e ancora.

Un altro drink, lei disse

Penso che ora sto perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, lei disse

E, baby, mi hai fatto viaggiare

Siamo faccia a faccia

Sto per farlo ancora, ancora

Ancora e ancora

Stiamo per farlo ancora, ancora

Ancora e ancora.

Un altro drink, lei ha detto

Penso che ora sto perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, lei ha detto

Penso che sto perdendo la testa ora, ora

Penso che sto perdendo la testa ora, la testa ora

Sto perdendo la testa ora, la testa ora

Penso che sto perdendo la testa ora, la testa ora

Ancora e ancora

Un altro drink, lei ha detto

Penso che ora sto perdendo la testa

Stanotte creeremo brutti ricordi

Un altro drink, lei ha detto

Sappiamo che non si può tornare indietro ora

Ci piace creare brutti ricordi.