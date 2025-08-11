Mediaset stravolge la sua programmazione: cosa sta per succedere

Colpo di scena nella programmazione Mediaset per il mese di agosto, precisamente nella settimana che va dall’11 al 17. Pier Silvio Berlusconi ha infatti messo in atto diverse modiche che riguardano in primis il consueto appuntamento quotidiano con Io sono Farah, la nuova soap opera turca in onda su Canale 5 che sta appassionando gli italiani e che sarà sospesa nella settimana di Ferragosto. L’azienda ha infatti pensato ad uno stop, soprattutto perché c’è stato un grande successo di ascolti Auditel, in modo da evitare che i telespettatori possano perdersi gli episodi più importanti. In prime time, viene invece sospeso La notte nel cuore, la soap della domenica sera di Canale 5 che sta anch’essa registrando ottimi ascolti.

Io sono Farah si ferma: la decisione Mediaset

A partire dall’11 agosto, il palinsesto Mediaset ha in serbo per gli italiani diverse novità. La prima ad avere lo stop immediato è la soap opera turca Io sono Farah, che vede come protagonista Demet Ozdemir. La serie non andrà in onda con nuove puntate, in prima visione assoluta, perché l’azienda del Biscione ha deciso di mostrare gli episodi in un periodo in cui c’è più possibilità che i telespettatori stiano incollati allo schermo, cioè dopo Ferragosto. Nella settimana centrale di agosto, ci sarà infatti – sicuramente – un calo dal punto di vista Auditel per via della partenza di migliaia di persone.

Le puntate della soap saranno quindi sostituite da un doppio episodio della serie turca If you love, trasmessa sempre in prima visione assoluta.

Cosa succederà a La notte nel cuore

Nel frattempo, sta crescendo sempre di più il successo de La Notte nel Cuore, esploso all’improvviso durante le ultime settimane e grazie alla fine del programma La ruota della fortuna. Mediaset ha cancellato Paperissima Sprint e ha visto esplodere gli ascolti per il game show di Gerry Scotti, raggiungendo così il 33% di share nei minuti finali. Ci sarà inoltre un cambio programmazione per la soap La notte nel cuore, la serie turca della domenica sera di Canale 5 che sta registrando degli ottimi ascolti e che Pier Silvio Berlusconi ha più volte voluto premiare. Il 17 agosto – come anche domenica 10 agosto – non andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta: la soap tornerà da settembre con i nuovi episodi già confermati nella stagione autunnale del palinsesto Mediaset.