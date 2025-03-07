MAYHEM di Lady Gaga è finalmente realtà. Ma come ha reagito la critica sul nuovo disco della popstar? Ecco le prime recensioni

Lady Gaga, artista vincitrice di 14 Grammy Awards, ha pubblicato il settimo album in studio, “MAYHEM”. Segnando un ritorno alle sue radici pop, il disco risulta audace ed eclettico quanto profondamente personale. È una dichiarazione di libertà artistica, una celebrazione delle contraddizioni della vita e una testimonianza del potere della musica di unire le persone di fronte al caos.

Registrato agli studi Shangri-La vicino alla sua casa a Malibu, l’album include i singoli “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”. Il progetto, che contiene 14 brani, vede la produzione esecutiva di Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. I produttori dell’album includono Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

Ascoltando MAYHEM, la sua tracklist rivela un viaggio profondamente coinvolgente, che riflette la meticolosa attenzione di Gaga per i dettagli, dal mix ibrido di strumentazione dal vivo ed elettronica, passando per la sua performance vocale dalle mille sfaccettature. Ogni canzone intreccia narrazioni complesse con melodie sorprendenti, a testimonianza della sua impavida sperimentazione e del profondo rispetto per il suo mestiere di artista.

Ma come sono le prime recensioni sul MAYHEM di Lady Gaga? Scopriamolo insieme qui sotto:

MAYHEM, Lady Gaga: le recensioni sull’album

The Independent (UK): Il ritorno di Gaga alla sua forma di potenziamento degli outsider non potrebbe essere più tempestivo. In un momento in cui i leader americani cercano di ricacciare nell’ombra i cittadini emarginati, lei li invita al centro della pista, celebrando le loro differenze ribelli sotto la luce stroboscopica. Maga? Oh nah-nah!

Clash Music: MAYHEM riconnette Lady Gaga con un suono – e un approccio – che merita di possedere. Con un mondo che diventa più oscuro ogni minuto, una delle più grandi star del pianeta è pronta a sradicare ancora una volta le fondamenta del pop – e noi siamo totalmente qui per questo.

New Musical Express: In definitiva, Mayhem sembra un grande album di Gaga perché è semplicemente così divertente. A tratti, è un po’ come riconnettersi con un vecchio amico che ha senso anche quando sembra parlare senza senso.

Variety : Gaga dà il meglio di sé quando riduce le idee ai loro elementi più gustosi. Mayhem non è inutilmente sovrapensato o elaborato; Gaga suona libera, priva delle aspettative esagerate che sia lei che il suo pubblico hanno posto su di lei.

The Telegraph: Mayhem è eccitante ma estenuante, un assalto sonoro da ariete. In tempi di pop così insipidi, è bello vederla parcheggiare di nuovo i suoi carri armati sulla pista da ballo.

The Guardian: È costantemente ben scritto, pieno di hook e abbondantemente cosparso di svolte musicali intriganti.

The Line of Best Fit: MAYHEM è più un album ispirato che uno che ispira e, mentre solitamente Gaga stravolge il gioco, questa volta ha seguito le regole. LG7 sembra essere arrivato e passato, e dove di solito diciamo “wow, è incredibile”, qui è più un semplice “beh, non è stato male” – non rivoluzionario, ma sicuramente un disco che continuerò ad ascoltare per un po’.

Slant Magazine: Il fatto che Mayhem non sia all’altezza del suo titolo non è esattamente un crimine, ma commette un peccato ancora peggiore nel pop: è piuttosto noioso.