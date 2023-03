Max Pezzali sarà in concerto stasera, 21 marzo 2023, al Pala Alpitour a Torino, con una nuova data del suo OnlyHits tour, un live che ripercorre i grandi successi da solista e come leader degli 883. Un appuntamento imperdibile e nostalgico che porta, sempre, ad una sorta di karaoke collettivo proprio perché i pezzi proposti sono diventati veri e propri classici per diverse generazioni. A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Max Pezzali a Torino, biglietti

Anche il secondo concerto in calendario, questa sera, 21 marzo 2023, a Torino, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Max Pezzali, la scaletta del concerto a Torino

Ecco la possibile scaletta del concerto di Max Pezzali a Torino che riprende le hit più amate della sua carriera. Il live inizierà alle 21.

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Come arrivare al Pala Alpitour con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al Pala Alpitour a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.