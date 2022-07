Dopo il successo ottenuto con le due date del San Siro Canta Max, i due concerti che si sono tenuti allo Stadio San Siro di Milano il 15 e il 16 luglio e che hanno raccolto oltre 120mila spettatori, Max Pezzali ha annunciato ufficialmente le date di Max 30, un nuovo tour nei palasport che inizierà quest’anno, con una data a novembre e una a dicembre, per poi continuare nella primavera dell’anno prossimo.

I biglietti per le 7 date fino ad ora confermate saranno disponibili a partire da oggi, dalle ore 16, e da sabato 23 luglio 2022, nei punti vendita autorizzati, sempre dalle ore 16.

Come scritto in apertura, Max Pezzali, nell’ultimo weekend, ha celebrato i suoi trent’anni di carriera con la doppia data del San Siro Canta Max durante la quale il cantautore pavese ha ripercorso la propria carriera iniziata nel 1992 con gli 883 e continuata, dal 2004 in poi, con un percorso solista.

Durante l’evento, Max Pezzali ha condiviso il palco con Mauro Repetto. Il sodalizio tra i due diede vita ai primi due storici album degli 883, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (che è anche il titolo provvisorio di una serie biografica che andrà in onda prossimamente su Sky, diretta da Sydney Sibilia) e Nord Sud Ovest Est.

L’evento ha celebrato anche la reunion di Paola e Chiara, dopo quasi 10 anni dalla loro separazione. Le due cantanti entrarono a far parte della nuova formazione degli 883, dopo l’addio di Repetto.

Nella prima delle due serate, Pezzali ha anche condiviso il palco con J-Ax, con cui collaborò per il singolo Sempre Noi.

Max Pezzali, Max 30, tour nei palasport: date

Martedì 29 novembre 2022 – Milano – Mediolanum Forum

Giovedì 8 dicembre 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

Lunedì 20 marzo 2023 – Torino – Pala Alpitour

Giovedì 23 marzo 2023 – Brescia – Brixia Forum

Mercoledì 29 marzo 2023 – Bologna – Unipol Arena

Venerdì 31 marzo 2023 – Firenze – Mandela Forum

Venerdì 07 aprile 2023 – Eboli (SA) – Palasele