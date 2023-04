Max Pezzali si esibirà in concerto a Livorno, al Modigliani Forum, mercoledì 26 aprile 2023, con una nuova tappa del suo tour sui trent’anni di grandi successi, da leader degli 883 ad affermato artista solista. Occasione imperdibile, quindi, per poter ascoltare le hit più amate del suo repertorio, da “Nessun rimpianto ” a “Nient’altro che noi”. Leggi, a seguire, la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Max Pezzali, la scaletta del concerto, Livorno, 26 aprile 2023

Ecco la scaletta delle canzoni – con l’ordine di esecuzione- del tour 2023 di Max Pezzali, il 26 aprile a Livorno. Il concerto inizierà alle 21.

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrità

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Max Pezzali, biglietti concerto, Livorno, 26 aprile 2023

Ecco tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili per il concerto di Max Pezzali a Livorno, in programma mercoledì 26 aprile 2023. Si parte da 51,75 del terzo anello non numerato fino ai 74.75 per il I Anello Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Modigliani Forum a Livorno, Come arrivare in auto o con i mezzi

Ecco come raggiungere il Modigliani Forum a Livorno, come riportato anche da Ticketone.

Con i mezzi pubblici:

In autobus

Linea 7

In treno

Stazione ferroviaria Livorno Centrale, usufruire del sottopassaggio pedonale per raggiungere la location.

In auto: Variante Aurelia (uscita Livorno Porta a Terra), collegata direttamente all’autostrada Genova – Rosignano e alla S.G.C. Firenze – Pisa – Livorno/porto, ha collegamenti diretti con la città (circa 15 minuti) e la stazione F.S., il porto industriale e passeggeri (circa 20 minuti con traghetti e navi da crociera) e l’aeroporto di Pisa (circa 20 minuti).

Parcheggi:

A ridosso della struttura è situato il parcheggio per 1.300 posti auto e 380 posti moto che rende agevole l’accesso alla struttura per chi la raggiunge in automobile, anche per la sua comoda posizione nei pressi della Variante Aurelia, con la vicinissima uscita Porta a Terra.