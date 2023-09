Tutto pronto per il concerto evento di Max Pezzali al Circo Massimo a Roma. È finita l’attesa per Il Circo Max, l’appuntamento musicale dell’estate prodotto da Vivo Concerti, che si terrà sabato 2 settembre 2023. Dopo un doppio appuntamento – tutto esaurito – allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti – si esibirà per la prima volta nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata memorabile che consacra il sodalizio dell’artista con la città eterna.

Il concerto di Max Pezzali sarà l’occasione di riascoltare le grandi hit della sua carriera, alternate ad altri successi firmati da grandi artisti del panorama musicale italiano e amici di Max, che parteciperanno all’evento rendendolo ancora più unico. Tra gli attesissimi ospiti, anche lo special set DEEJAY TIME: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno in consolle dal vivo l’incredibile, poderoso e indelebile show che ha fatto la storia della musica dance.

Max Pezzali al Circo Massimo, Roma, cantanti ospiti

Di seguito la Lineup Completa dei special guests presenti al Circo Max, sabato 2 settembre 2023:

Articolo 31

Colapesce Dimartino

Dargen D’Amico

Gazzelle

Lazza

Paola & Chiara

Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari)

E, infine, Deejay Time – Special Set Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso

Max Pezzali al Circo Massimo, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo a Roma in programma sabato 2 settembre 2023. Si parte da 69 euro per la zona Prato fino a 103.50 per il Pit 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Max Pezzali al Circo Massimo, Roma, la scaletta del concerto

Non è stata resa nota la scaletta del concerto di Max Pezzali al Circo Massimo a Roma. Sicuramente non mancheranno duetti con gli artisti ospiti (tra tutte sicuramente “Amici come prima” insieme a Paola & Chiara e presente nel disco delle sorelle Iezzi, “Per sempre”). Qui sotto i brani interpretati e cantanti durante la tappa a San Siro. Il live inizierà alle 21.

Sei un mito

La regina del celebrità

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

Lo strano percorso

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore

Come mai

Sei fantastica

Nient’altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai

Quello che capita

Sempre noi

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Grazie mille

Max Pezzali, Circo Massimo, Mappa e Posti

Come riportato da VivaTicket, ecco la mappa con i posti per il concerto di Max Pezzali al Circo Massimo a Roma. Qua tutte le informazioni sui diversi ingressi:

Invece, a seguire i dettagli sulla zona prato e tribuna:

Come arrivare al Circo Massimo a Roma in auto e con i mezzi

Qui le indicazioni su come arrivare al Circo Massimo.

Se si arriva con i mezzi pubblici:

In metro

Dalla stazione Roima Termini: Metro linea B, direzione Lurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.

Alcune strade potrebbero essere inaccessibili proprio per i grandi eventi come il concerto di Max Pezzali.