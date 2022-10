Matteo Siffredi, chi è il concorrente di X Factor 2022 nel roster di Ambra

Matteo Siffredi è un concorrente di X Factor 2022 scelto da Ambra per la sua squadra. Ha 21 anni e ha iniziato ad ottenere i primi riscontri musicali nel 2019, con il rilascio di 5 brani, in grado di conquistare attenzione nel panorama indie-pop. Continua a lavorare sul sound e a seguire le sue passioni, appassionandosi e ispirandosi ad artisti del calibro di Daniel Caesar, Paolo Nutini e Leon Bridges, oltre ai Radiohead, Jeff Buckley e Gary Clark JR.

Come riportato anche dalla scheda ufficiale del concorrente sul sito di Sky Italia, ecco il rapporto di Matteo Siffredi con la musica:

La sua voce è per lui un nuovo modo per raccontare storie, sotto forma di canzoni. La sua musica è vertigine, qualcosa che dà fastidio ed eccita allo stesso tempo; è questo ciò che vuole far trasparire con la sua musica.

Il suo percorso a X Factor lo ha visto presentarsi con la cover de “L’appuntamento” di Ornella Vanoni, con un mix di timidezza e sensualità. Poi, conquista una sedia del Bootcamp di Ambra Angiolini con un suo inedito, “Bianco e Nero”, mostrando per la prima volta le sue fragilità. La giudice si emoziona con “Lovely” di Billie Eilish e Khalid cantata e suonata al pianoforte alle Last Call. Matteo Siffredi diventa, così, ufficialmente uno dei 12 Finalisti di XF 2022.

Tra le curiosità, racconta di amare mettere casino in casa e poi sistemare in ordine. Si sente libero in gradi poter fare quello che vuole, pensando al primo live show di X Factor 2022.

Il cognome Siffredi ha fatto pensare, a molti, che potesse essere il figlio di Rocco Siffredi ma non è così. Infatti, Rocco Siffredi è il nome d’arte di Rocco Antonio Tano. Nessun legame di parentela, quindi, tra i due.

Questo il suo account Instagram ufficiale, dove sono presenti scatti più recenti legati a X Factor e anche momenti del passato, della sua quotidianità. Attualmente ha poco più di 5.7000 followers.

Ecco il roster di Ambra:

Ambra punta su Cecilia Quaranta (Talea), musicista 23enne di Jesi (Ancona), Matteo Siffredi, 20 anni da Villanova D’Albenga (Savona) e ora a Milano, i Nervi, quattro ragazzi tra i 26 e i 29 anni di Firenze, Francesca Rigoni (Inverno), social media manager di 26 anni di Arzignano, (Vicenza), i Tropea, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano e Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano.