Matia Bazar, perché Antonella Ruggiero lasciò il gruppo: la verità dopo anni

Antonella Ruggiero è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiana, diventata famosa soprattutto grazie alla band Matia Bazar. Nati negli anni ’70 a Genova, la band ha scritto e interpretato brani di grande successo, tanto che le performance dell’artista resteranno sempre nell’immaginario collettivo. La sua scelta di abbandonare il gruppo è dettata da un’esigenza particolare: una verità che è stata raccontata dalla diretta interessata solamente anni dopo.

Antonella Ruggiero e l’addio ai Matia Bazar

L’annuncio dell’abbandono è stato fatto alla fine degli anni ’80, proprio dopo i successi dei brani Vacanze romane e Ti sento. Al suo posto è arrivata Laura Valente, che di certo si è dimostrata all’altezza del ruolo, anche se molti fan hanno sempre dichiarato di sentire una grande mancanza della protagonista, che per anni ha dato stile alla band con la sua voce e e con le sue interpretazioni. Dopo 14 anni vissuti nella band, Ruggiero ha infatti all’improvviso deciso di intraprendere una carriera da solista. Lei stessa ha raccontato che, da giovanissima, non pensava assolutamente alla musica, ma che la sua passione era inizialmente il disegno. Poi ha incontrato il gruppo e da lì è cambiato tutto: con loro ha infatti girato il mondo, realizzando concerti anche in Siria e in Unione Sovietica.

Questo grande successo le avrebbe però provocato qualche difficoltà, dato che non si sentiva a suo agio nei panni della star. La scelta di lasciare la band è stata infatti dettata dalla sua esigenza di sentirsi più libera e di voler intraprendere un percorso da solista. “Quando sei legato ad una casa discografica contano molto i numeri” – ha raccontato lei – “quindi sei un po’ costretto da certe regole mentre se sei scollegata riesci a sperimentare e creare liberamente”. Nel 1996 la cantante ha quindi creato la sua etichetta che le ha permesso di non aver alcun obbligo in tal senso. Nonostante siano trascorsi molti anni dal suo addio ai Matia Bazar, la cantante è comunque molto legata a tutti i componenti e tra di loro è rimasto un rapporto di stima e affetto.

La vita della cantante oggi

Antonella Ruggiero è oggi sempre molto attiva nel mondo della musica e ha deciso di trasferirsi a Berlino, continuando però ad essere una figura molto importante per il panorama musicale italiano. Lei stessa ha voluto intraprendere un percorso artistico più introspettivo, dedicandosi all’arte ma anche a sé stessa e alla sua famiglia.