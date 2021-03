Massimo Pericolo: Solo Tutto è il nuovo album

Dal 26 marzo 2021, è disponibile il secondo album di inediti di Massimo Pericolo, dal titolo Solo Tutto, che arriva a circa due anni di distanza da Scialla Semper, l’album che ha regalato la popolarità al rapper di Brebbia, grazie soprattutto alla hit 7 Miliardi.

Lanciato dal singolo Bugie, pubblicato lo scorso 19 febbraio, in Solo Tutto, è contenuto anche un altro singolo già pubblicato prima del rilascio dell’album, Beretta, reso disponibile nel luglio 2020.

Com’è accaduto per l’album d’esordio, anche Solo Tutto è stato quasi interamente prodotto da Crookers. Per quest’album, il rapper 28enne ha anche lavorato insieme a Nic Sarno e a Goedi. Nell’album, inoltre, sono presenti collaborazioni con Salmo, Madame, Venerus e J Lord.

Come annunciato dall’artista attraverso il proprio profilo Instagram, Massimo Pericolo, per la prima volta in Italia, terrà un concerto per Amazon Music Italia che sarà trasmesso in diretta streaming su Twitch il prossimo 9 aprile.

Nelle ultime settimane, Massimo Pericolo ha pubblicato una serie di post che hanno anticipato i temi dell’album, un post per ogni argomento (Strada, Successo, Amore, Depressione, Provincia, Fama).

Massimo Pericolo ha dedicato l’album Solo Tutto ad una sua amica di nome Martina, venuta a mancare nel 2020. Tra gli album del passato che hanno ispirato il rapper, è da citare soprattutto l’album d’esordio di Marracash, dal titolo omonimo.

Di seguito, trovate la tracklist di Solo Tutto.

Massimo Pericolo – Solo Tutto: la tracklist

1. Casa Nuova (feat. Venerus)

2. Debiti

3. Caz*o C*lo (feat. Salmo)

4. Sai solo scopare!

5. Airforce (feat. Madame)

6. G.

7. Bugie

8. 100K

9. Tr*ia (feat. J Lord)

10. Bang Bang

11. Fumo

12. Beretta

13. Solo Sex

14. Brebbia 2012

15. Stupido