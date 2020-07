Beretta: il nuovo singolo di Massimo Pericolo (Testo e Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 22 luglio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Massimo Pericolo.

Dal 17 luglio 2020, è disponibile il nuovo singolo di Massimo Pericolo, intitolato Beretta, prodotto da Crookers, produttore di molti pezzi del rapper di Gallarate tra i quali la hit 7 Miliardi.

Dal 21 luglio, inoltre, è disponibile il video ufficiale di Beretta, diretto da LABZERØ e ideato e scritto da Massimo Pericolo.

La pubblicazione del singolo Beretta è stata annunciata con un'iniziativa di "guerrilla marketing": il rapper ed i suoi collaboratori, infatti, hanno lasciato una finta multa su ogni automobile presente nelle zone Navigli e Famagosta, a Milano. La "multa" di 7 Miliardi, come la precitata hit di Massimo Pericolo, oltre alle citazioni, conteneva anche un codice QR che permetteva il pre-save del singolo.

Di seguito, trovate il testo di Beretta; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video.

Massimo Pericolo - Beretta: il testo

Li ho fatti, ma senza sparare un colpo

Quindi nella Beretta ho ancora 15 proiettili, stron*o

So che non mi supporti, ma non ne ho bisogno

Ce ne ho metà sul conto e metà sul polso

Ho fatto i soldi, ma senza sparare un colpo

Ho ancora 15 proiettili, stron*o

So che non mi supporti, ma non ne ho bisogno

Ce ne ho metà sul conto e metà sul collo.

Ah ah, così è la vita

Aspetto che fallisci mentre mi fumo una siga

Mi fai un torto, dopo scappa in Cina

Fra, se chiudo un occhio, io prendo la mira

Sto comprando un mitra con la cocaina

Viene 4 mila senza cocaina

Non chiamare la gang, devi morire solo tu

Ho un proiettile per te, quando sparo senti, tu tu tu.

Popstar come Madonna, sono trap come la mafia

Ti sparo con la pistola, entro in banca con la tua faccia

Popstar come Madonna, sono trap come la mafia

Ti sparo con la pistola, entro in banca con la tua faccia.

Li ho fatti, ma senza sparare un colpo

Quindi nella Beretta ho ancora 15 proiettili, stron*o

So che non mi supporti, ma non ne ho bisogno

Ce ne ho metà sul conto e metà sul collo

Sto senza sparare un colpo

Quindi nell'AK c'ho ancora 30 proiettili, stron*o

So che non mi supporti, ma non ne ho bisogno

Ce ne ho metà sul conto e metà nel bosco.

Se non credi in me, sei ateo

Mia madre non è santa, ma con me ha fatto un miracolo

Sul tavolo c'è il grano, prima manco il piatto

Tu per fare il cash devi succhiare un c****

Non avevo un caz*o quando stavo in strada

Se devo pis*iare, adesso compro casa

Dici, per il cash non farei mai del male

Lo faresti per un pezzo di pane se avessi fame, infame.

Popstar come Madonna, sono trap come la mafia

Ti sparo con la pistola, entro in banca con la tua faccia

Popstar come Madonna, sono trap come la mafia

Ti sparo con la pistola, entro in banca con la tua faccia.

Li ho fatti, ma senza sparare un colpo

Quindi nella Beretta ho ancora 15 proiettili, stron*o

So che non mi supporti, ma non ne ho bisogno

Ce ne ho metà sul conto e metà nel bosco

Sto senza sparare un colpo

Quindi nella Beretta ho ancora 15 proiettili, stron*o

So che non mi supporti, non ne ho bisogno

Ce ne ho metà sul conto e metà sul collo.