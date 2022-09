Nuovo appuntamento con Milano Rocks, questa sera, 10 settembre 2022, all’Ippodromo Snai San Siro. Dopo il live di Liberato di venerdì 9 settembre, è il turno di due protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: Ghali e Martin Garrix. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sugli orari, dall’apertura delle porte fino agli inizi previsti dei concerti.

Martin Garrix e Ghali, Milano, 10 settembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Martin Garrix e Ghali di sabato 10 settembre 2022 all’Ippodromo Snai San Siro. Il prezzo è di 46 euro. Cliccate qui per tutte le informazioni e per l’acquisto. Il live di Ghali inizierà alla 19.30 circa dando poi spazio al collega, Martin Garrix, dalle 21.45.

Martin Garrix e Ghali, Milano, 10 settembre 2022, Scaletta

Le scalette dei due concerti non sono ufficiali ma ecco i brani di Ghali che sicuramente ascolteremo: Barcellona, Cara Italia, Boogieman, Fortuna, Wallah, Zingarello, Habibi, Vida, Ricchi dentro, Pare e Walo.

Per quanto riguarda Martin Harrix, invece, vi riportiamo i brani suonati recentemente in Francia, il 28 agosto 2022:

Good Morning

Scared to Be Lonely (Martin Garrix & Dua Lipa cover)

Like I Do (David Guetta cover)

Waiting for Love (Avicii cover)

No Sleep

Animals

Forbidden Voices

Reboot

In the Name of Love (Martin Garrix & Bebe Rexha cover)

Stuck In A Loop

We Are The People

Don’t Look Down

Ippodromo Snai San Siro, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.