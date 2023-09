Appuntamento sabato 30 settembre 2023 con Marrageddon Festival all’Ippodromo di Agnano a Napoli. Dopo la prima tappa a Milano, Marracash -insieme ad altri suoi celebri colleghi- saliranno sul palco per una serata imperdibile per i fan. A seguire tutte le informazioni, anticipazioni scaletta e info biglietti.

Marragedoon Festival a Napoli, orari e info utili

Ecco tutte le informazioni e gli orari utili per il Marrageddon Festival. Alle 13 ingresso gold e Platinum Package. Alle 14.30, invece, apertura porte.

A seguire, invece, la scaletta con l’ordine di esibizione.

16.30 Radio DEEJAY & M2O con Wad.

16.55 il dj set con DJ TY1 vs DJ Zak.

17.20 Nayt

18.05 Madame

19.00 Ernia

19.20 Geolier

20.15 Lazza

21.15 Marracash (+ Santeria Set con Guè).

Orario ingressi

Apertura cassa/info point ore 11

Apertura ingressi Platinum e Gold Package, ore 13

Apertura ingressi Red e Green Zone, ore 14.30

Come arrivare con i mezzi e info parcheggio

Cliccando qui -sul profilo Instagram Marrageddon– potete leggere tutte le informazioni su come arrivare in auto e con i mezzi.

Marragedoon Festival a Napoli, scaletta, anticipazioni

Ecco la scaletta di Marracash nella prima data a Milano:

Badabum cha cha

King del rap

Didinò

Popolare

A volte esagero (con Salmo)

Rapper/Criminale

Bastavano le briciole (“APPARTENGO – Il sangue” Snippet)

Sabbie mobili

Catatonica

Fino a qui tutto bene

20 anni (Peso)

Niente canzoni d’amore

Santeria Set (with Guè) (Marracash feat. Gué Pequeno cover)

Nulla accade (Marracash feat. Gué Pequeno cover) (with Guè)

Cashmere (Marracash feat. Gué Pequeno cover) (with Guè)

Salvador Dalì (Marracash feat. Gué Pequeno cover) (with Guè)

Insta Lova (Marracash feat. Gué Pequeno cover) (with Guè)

S.E.N.I.C.A.R. (with Guè)

Smith & Wesson Freestyle (Guè cover) (with Guè)

QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro (with Guè)

Quasi amici (Marracash feat. Gué Pequeno cover) (with Guè)

Scooteroni (Marracash feat. Gué Pequeno cover) (with Guè)

Brivido (Guè cover) (with Guè)

∞ Love (with Guè)

Io

BODY PARTS – I denti

Crazy Love

BRAVI A CADERE – I polmoni

Pagliaccio

Cosplayer

Nemesi

Laurea ad honorem

Dubbi

MADAME – L’anima

SUPREME – L’ego

SPORT – I muscoli

CRUDELIA – I nervi

64 barre di paura

Marrageddon Festival a Napoli, Info biglietti

Il Marrageddon Festival a Napoli, in programma il 30 settembre 2023, è sold out.