Marracash: il Persone Tour rinviato al 2022

Il tour nei palasport di Marracash è stato ufficialmente rinviato a maggio del 2022.

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti (in fondo, tutti i dettagli).

Marracash è reduce dal successo ottenuto con il suo nuovo album Noi, Loro, Gli Altri, che ha sbancato le classifiche Fimi, debuttando al primo posto nella classifica degli album e conquistando le prime 12 posizioni della classifica dei singoli con i 12 brani che compongono l’album (al primo posto, troviamo Love, il duetto tra Marracash e Guè). Noi, Loro, Gli Altri ha già ottenuto la certificazione di Disco d’Oro.

Pur manifestando la propria delusione per il nuovo rinvio, il rapper milanese, sui social, ha comunque espresso anche un po’ di soddisfazione per un tour che, sostanzialmente, sarà a supporto non di un solo album ma di due, Persona e Noi, Loro, Gli Altri:

Quando ho dovuto spostare le date del tour la prima volta non mi sarei mai immaginato che sarei riuscito a fare addirittura un altro disco, prima di quei concerti.

Ma eccoci di nuovo qua… Il tour è rimandato, non ci sono ancora le capienze, la curva dei contagi aumenta e bla bla bla, pertanto questi live nei palazzetti non li possiamo fare come andrebbero davvero fatti.

La bella notizia è che vi vedrete un tour di due album e una nuova data al Forum, la quinta, ma purtroppo toccherà aspettare ancora qualche mese. Sono dispiaciuto e incazzato, sinceramente.

In grafica trovate le nuove date. I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi, mentre nel frattempo potete acquistare da adesso i biglietti per la quinta tappa di Milano.

Marracash: Persone Tour 2022

18 maggio 2022 – Jesolo, Pala Invent (recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021 e 29 gennaio 2022)

23 maggio 2022 – Firenze, Mandela Forum (recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021 e 4 febbraio 2022)

25 maggio 2022 – Napoli, Pala Partenope (SOLD OUT) (recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021 e 25 febbraio 2022)

26 maggio 2022 – Napoli, Pala Partenope (recupero 17 aprile 2021 e 26 febbraio 2022)

28 maggio 2022 – Catania, Pala Catania (recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021 e 19 febbraio 2022)

30 maggio 2022 – Bari, Pala Florio (recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021 e 22 febbraio 2022)

1 giugno 2022 – Roma, Palazzo dello Sport (recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021 e 5 febbraio 2022)

4 giugno 2022 – Bologna, Unipol Arena (recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021 e 11 febbraio 2022)

6 giugno 2022 – Torino, Pala Alpitour (recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021 e 12 febbraio 2022)

13 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e 1 febbraio 2022)

14 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e 2 febbraio 2022)

16 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e 15 febbraio 2022)

20 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (SOLD OUT) (recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e 16 febbraio 2022)

21 settembre 2022 – Milano, Mediolanum Forum (NUOVA DATA)