Tutto pronto per il concerto di Marracash, stasera, 21 settembre 2022, al Forum di Assago, Il rapper è pronto ad esibirsi in una nuova tappa del suo “Persone” tour, finalmente partito dopo il rinvio di due anni legato alla pandemia da Covid-19. Quelle di oggi e domani sono le ultime due date a Milano per il cantante che ha condiviso, nelle scorse ore, via Instagram, alcuni scatti delle precedenti esibizioni. A seguire potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili per il concerto e le anticipazioni sulla scaletta delle canzoni.

Marracash, Milano, 21 settembre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il live di Marracash in programma questa sera, 21 settembre 2022, al Forum di Assago. Il concerto è sold out. I prezzi partivano da 29 euro (per il secondo anello non numerato) fino ai 45 euro del primo anello tribuna gold numerata.

Marracash, Milano, 21 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta del live di Marracash.

Loro

BODY PARTS – I denti

Pagliaccio

Cosplayer

BRAVI A CADERE – I polmoni

Crazy Love

QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello

Gli altri (Giorni stupidi)

Nulla Accade

Dubbi

Laurea ad honorem

Goat – Il cuore

Io

SUPREME – L’ego

A volte esagero

La chiave

Cashmere

SPORT – I muscoli

Play Video

CRUDELIA – I nervi

64 barre di paura

MADAME – L’anima

Infinity Love

Forum di Assago, Come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto di Marracash:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova.

Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.