Nuovo appuntamento con il “Persone” tour di Marracash, questa sera, 20 settembre 2022, al Forum di Assago, a Milano. Il cantante sta ottenendo un grande riscontro di pubblico e di biglietti dopo aver dovuto rimandare per due anni i live, a causa della pandemia legata al Covid-19. A seguire potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni del concerto, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Marracash, Milano, 20 settembre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Marracash a Milano, al Forum di Assago, nella data di martedì 20 settembre 2022. I prezzi partivano dai 29 euro del secondo anello non numerato fino ai 45 euro del Primo Anello Tribuna Gold Numerata. Il live è sold out.

Marracash, Milano, 20 settembre 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Marracash a Milano, al Forum di Assago, stasera 20 settembre 2022

Loro

BODY PARTS – I denti

Pagliaccio

Cosplayer

BRAVI A CADERE – I polmoni

Crazy Love

QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello

Gli altri (Giorni stupidi)

Nulla Accade

Dubbi

Laurea ad honorem

Goat – Il cuore

Io

SUPREME – L’ego

A volte esagero

La chiave

Cashmere

SPORT – I muscoli

CRUDELIA – I nervi

64 barre di paura

MADAME – L’anima

Infinity Love

Forum di Assago, come arrivare con i mezzi e con l’auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto di Marracash:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.