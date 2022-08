Marracash è impegnato con il suo Summer Tour e questa sera, 13 agosto 2022, si esibirà a Catania, a Villa Bellini. Il live fa parte della rassegna musicale e culturale de “Sotto il vulcano Festival”. La prossima data del rapper, inoltre, si terrà lunedì 15 agosto -a Ferragosto- a Olbia (Sassari) in occasione del “Red Valley Festival”. Qui sotto potete trovare tutte le informazioni e anticipazioni relative al concerto di stasera a Catania, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Marracash, Catania, 13 agosto 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Marracash a Villa Bellini, a Catania. Il prezzo è di 35 euro posto unico mentre non sono più liberi quelli appartenenti al settore Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Marracash, Catania, 13 agosto 2022, Scaletta concerto

Loro

BODY PARTS – I denti

Pagliaccio

Cosplayer

BRAVI A CADERE – I polmoni

Crazy Love

QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello

Gli altri (Giorni stupidi)

Nulla Accade

Dubbi

Laurea ad honorem

Goat – Il cuore

Io

SUPREME – L’ego

A volte esagero

La chiave

King del rap

Scooteroni

Cashmere

SPORT – I muscoli

Salvador Dalì

CRUDELIA – I nervi

64 barre di paura

MADAME – L’anima

Infinity Love

Marracash, il successo dell’ultimo disco “Noi, loro, gli altri”

Marracash ha pubblicato l’album “Noi, Loro, Gli altri” il 19 novembre 2021 ed è il suo settimo disco della carriera. E’ arrivato dopo il boom di “Persona” e ha confermato le aspettative a livello di vendita, ottenendo anche il plauso della critica per il lavoro rilasciato. Come raccontato dallo stesso rapper, il progetto è frutto di una sorta di isolamento durato circa tre mesi.

Sono state rese disponibili tre copertine del disco. Noi è quella principale, Loro e Gli altri sono stati resi disponibili esclusivamente nella versione LP in edizione limitata. Nella prima cover, Marracash è accanto ad alcuni personaggi, soprattutto membri della sua famiglia, tra i quali sono presenti anche Elodie e la sua manager, Paola Zukar. Nella seconda, invece, il rapper è all’interno degli uffici Universal di Milano insieme al suo staff. Infine nella cover de “Gli altri” si trova immerso in una folla, girata di schiena, in direzione opposta a quella dell’artista.

Il disco ha debuttato direttamente al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti, battendo l’atteso esordio di Adele con “30”.