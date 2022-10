Marlene Kuntz: Karma Clima è il nuovo album

Karma Clima è il nuovo album dei Marlene Kuntz, un progetto interamente incentrato sul tema del cambiamento climatico, disponibile in digitale, CD e vinile.

L’undicesimo album della band alternative rock cuneese prende il nome dall’omonimo progetto che ha il fine di unire arte e sostenibilità e che sta tenendo impegnato il gruppo praticamente da un anno.

L’album è composto da 9 canzoni, scritte da Cristiano Godano e prodotte dai Marlene Kuntz con la collaborazione di Taketo Gohara. L’album contiene una collaborazione con Elisa nella canzone Laica Preghiera.

All’album, hanno collaborato anche i musicisti Sergio Carnevale, che segue la band anche in tour, Alessandro Asso Stefana, che ha collaborato in passato anche con PJ Harvey, e Niccolò Fornabaio. Gli archi, arrangiati da Davide Arneodo, sono stati registrati in Ungheria con la Budapest Art Orchestra.

Il singolo attualmente in rotazione radiofonica è Vita su Marte. Lo scorso maggio, la band ha pubblicato il singolo La Fuga.

Per questo progetto, i Marlene Kuntz hanno collaborato con tante realtà che si stanno impegnando per la sostenibilità ambientale: Viso a Viso – Cooperativa di Comunità di Ostana (Cuneo), Baladin – Birrificio Agricolo di Piozzo (Cuneo), Borgata Paraloup di Rittana (Cuneo), Fondazione Horcynus Horca di Messina, il MUSE di Trento e la Mole Antonelliana di Torino, in occasione del Festival CinemAmbiente.

Il progetto Karma Clima è stato notato anche dalla Fondazione Symbola, che promuove le qualità italiane che migliorano il paese.

Il tour continuerà nelle prossime settimane, con la band che si esibirà il 4 novembre al Live Club di Trezzo Sull’Adda, il 5 novembre al Capitol di Pordenone, il 10 novembre al Teatro Politeama di Prato, l’11 novembre al Supermarket di Torino, il 13 novembre all’Estragon di Bologna e il 19 novembre al The Factory di Verona.

Marlene Kuntz, Karma Clima: tracklist

1. La fuga

2. Tutto tace

3. Lacrima

4. Bastasse

5. Laica Preghiera feat. Elisa

6. Acqua e Fuoco

7. Scusami

8. Vita su Marte

9. L’aria era l’anima