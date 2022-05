La Fuga, Marlene Kuntz: testo, video, significato della canzone

E’ disponibile, da qualche ora, il video ufficiale della nuova canzone dei Marlene Kuntz per porta per titolo ‘La Fuga’, un classico rock con un testo molto potente ed efficace di Cristiano Godano.

Il brano – in uscita per Ala Bianca e prodotto da Taketo Gohara, racconta il percorso in continua evoluzione della band:

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘La Fuga’:

C’hanno imbrogliati, divisi e domati

Donandoci socialità

Inquinante, inquinata

Tu non vai più dove vuoi

E quasi più nulla decidi tu

Non ci credi, ma è proprio così

E io mi devo condannare

O mi devo perdonare?

Cosa c’entro? E se c’entro

In che misura, sono colpevole?

non è qui

Solo fra i soffi e i simili

Oltre la meschinità

Qui c’è qualcosa di più

Che posso pretendere da me

Nel tempo che si dilata

Rimbombami dentro

Nel mio svanire

Perduto dentro di me

Vento, avvolgimi ancora

Vedo laggiù la città

I miei pensieri che arrancano

I guai dell’umanità

Semplicemente non so

Guardo giù e non so altro

che non sia scegliere

La fuga, l’oblio

La fine, l’uscita di scena

L’eclisse, il nulla cosmico

La fuga, l’oblio

La fine, l’uscita di scena

L’eclisse, il nulla cosmico.