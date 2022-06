Mariposas, Sangiovanni e Aitana: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Mariposas’, il nuovo singolo di Sangiovanni e Aitana. Il vincitore della categoria canto della scorsa edizione di ‘Amici’ propone, per l’estate 2022, un inedito duetto in spagnolo (del brano ‘Farfalle’ presentato all’ultimo ‘Festival di Sanremo’ con una delle giovani promesse in terra iberica.

Il connubio perfetto tra Italia e Spagna che dà nuova linfa ad un brano fresco, leggero per i mesi più caldi dell’anno.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Mariposas’:

Dj no ponga la canción

Que cada vez que suena

se me rompe el corazón

Que cada vez que pienso

en él siento que voy a enloquecer

Porque no tengo a mi baby

Y todavía lo quiero aquí

Ese beso era para mi

Pero ya no va a ser

No te quiero perder

Porqué tan fácil te vas?

Sigo aquí pensando solo en ti

Y no se lo eh dicho a nadie

Perdí la cabeza y estoy loco por ti

Hoy ya no vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tu

Y esta noche

Nanananada será igual

Bailar sin ti no se bailar

La música no será igual

Ohh ohh ohh

Otra noche vacía pensando porque se fue

Otra noche en la que no olvidé

Si, yo soy así

Anoche si lloré

Pero no llore más, bueno por lo menos traté

De no llamarte y no llamé

Porque sin ti nada me sale bien

No voy a llorar mas, juro que yo no lloraré

Aunque se que no olvidaré

Porque sin ti nada me sale bien

Hoy ya no vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tu

Y esta noche

Nanananada será igual

Bailar sin ti no se bailar

La música no será igual

Volano Farfalle sulle lampadine

Atratte come fosse la luce del sole

Comeme che tra miliardi di persone

Vengo verso di te

Hoy ya no vuelan mariposas

Ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tu

Y esta noche

Nanananada será igual

Bailar sin ti no se bailar

La música no será igual

Ohh ohh ohh

No vuelan mariposas

Ohh ohh ohh.