Mariah Carey e il record di Natale: All I Want for Christmas Is You entra nella storia

Mariah Carey scarta un regalo gigantesco per Natale e lo fa con largo anticipo. All I Want for Christmas Is You ha infatti raggiunto la ventesima settimana complessiva al numero uno della Billboard Hot 100, stabilendo un nuovo record assoluto di permanenza in vetta alla graduatoria dei singoli più importante al mondo.

Mariah Carey da record assoluto

Un risultato che certifica ancora una volta l’unicità di un brano capace di tornare ciclicamente protagonista ogni dicembre, trasformandosi da semplice hit stagionale a vero e proprio fenomeno culturale globale.

Pubblicata nel 1994, la canzone continua a macinare streaming, passaggi radiofonici e vendite fisiche, sfidando il tempo e le logiche dell’industria musicale contemporanea.

Il messaggio ai fan e il simbolo della “fiaccola”

Per celebrare il traguardo, Mariah Carey ha condiviso sui social una foto dal forte valore simbolico: un outfit rosso scintillante, atmosfera natalizia e una torcia dorata tra le mani. Un’immagine accompagnata da poche parole, ma molto chiare: “Umilmente mi riprendo la torcia… sono davvero tanto grata a tutti…”

Il riferimento alla torcia non è solo dovuto al primato riconquistato, ma è anche un collegamento diretto a un altro appuntamento di enorme visibilità. Proprio ieri infatti scorsi è stato annunciato che Mariah Carey sarà tra le protagoniste della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, un evento che ne consolida ulteriormente lo status di icona pop globale.

Da classico natalizio a primato assoluto

Con queste 20 settimane al vertice, All I Want for Christmas Is You supera il precedente record detenuto da Old Town Road di Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, fermo a 19 settimane, e conferma Mariah Carey come una delle figure più dominanti nella storia delle classifiche. Non è la prima volta che l’artista entra nei libri dei record: già nel 1996 aveva segnato un primato con One Sweet Day, in collaborazione con Boyz II Men.

Tuttavia il successo del suo brano natalizio va oltre i numeri. È la dimostrazione di come una canzone possa attraversare generazioni, piattaforme e mode, rimanendo ogni anno centrale nell’immaginario collettivo. Un caso unico, che rende Mariah Carey la regina incontrastata del Natale pop.