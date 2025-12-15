Mariah Carey a San Siro: la cerimonia di apertura di Milano-Cortina si fa pop

Ufficializzato il primo grande nome della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina che è quello di Mariah Carey: la cantante sarà uno dei pezzi forti dello show del 6 febbraio a San Siro

In attesa di capire alcune cose che non sono esattamente dettagli, ad esempio quando l’arena di Santa Giulia sarà consegnata alla città visto il ritardo dei lavori, ecco una notizia ufficiale che ha subito destato un certo richiamo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina cui mancano ormai meno di due mesi.

Mariah Carey, voce delle Olimpiadi di Milano Cortina

Sarà Mariah Carey la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. L’annuncio è stato ufficializzato oggi dalla Fondazione Milano Cortina 2026 ed è stato ripreso anche da numerose e importanti agenzie internazionali. Il messaggio è chiaro: per “accendere” l’evento serve una voce immediatamente riconoscibile, capace di parlare a un pubblico globale che vada ben oltre gli appassionati di discipline invernali.

Il nome di Mariah Carey era stato fatto già tempo fa insieme a quelli di Celine Dion e di Laura Pausini. Va sottolineato che quello della cantante di Butterfly è solo il primo nome ufficiale: altri ne seguiranno in vista di una cerimonia che indubbiamente sarà uno dei grandissimi eventi italiani del prossimo anno.

Il tema “Armonia”: quando lo sport diventa racconto

Il tema scelto per la cerimonia è “Armonia”: un concetto che, nelle intenzioni degli organizzatori, unisce musica e sport come linguaggi di inclusione, rispetto e scambio culturale. La produzione dello show è stata affidata al Balich Wonder Studio di Marco Balich che a Milano aveva allestito l’albero della vita dell’Expò di Milano del 2015 ma che soprattutto dopo le Olimpiadi di Torino del 2006 aveva curato anche l’inaugurazione dei giochi invernali di Sochi 2014 e quelli di Rio del 2016.

In questo quadro, la presenza di Mariah Carey funziona come “ponte” naturale: una star pop con una carriera che attraversa decenni e piattaforme, in grado di trasformare San Siro in un grande ed elegante palcoscenico internazionale. E proprio qui c’è l’aspetto più interessante per chi segue musica e cultura pop: l’apertura olimpica non è più solo una ritualità sportiva, ma un evento che vuole competere per attenzione e immaginario con i grandi show globali.

L’effetto social e l’aspettativa: non è solo una performance

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, Mariah Carey – che vanta centinaia di milioni di follower in tutto il mondo – ha subito rilanciato l’annuncio anche sui propri social, scrivendo “Ci vediamo a Milano”: un dettaglio non da poco che inserisce subito l’evento nel circuito dell’hype contemporaneo.

La cerimonia di apertura, per definizione, è una vetrina: e scegliere una popstar di questa portata significa preparare una narrazione che, nei prossimi mesi, verrà alimentata da teaser, backstage e altri annunci sul cast.

Non solo. Le informazioni diffuse finora parlano anche di un impianto più ampio, con cerimonie “minori” previste in contemporanea nelle aree montane, mentre la chiusura dei Giochi è programmata per il 22 febbraio all’Arena di Verona.