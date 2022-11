Mariah Carey: Merry Christmas to All!, lo speciale natalizio arriva il 20 dicembre su Paramount+

È davvero Natale senza Mariah Carey? Ovviamente no e anche per questo 2022 la Regina del Natale ha deciso di fare le cose in grande per ricordare a tutto il mondo che tra dicembre e l’inizio di gennaio non ce n’è per nessuno. Dimenticatevi del Whamageddon e preparatevi ad un ascolto ossessivo di All I Want for Christmas Is You, il brano che ha dato inizio alla Mariah-mania natalizia ormai quasi 30 anni fa.

Quello che ad oggi resta uno dei singoli più venduti di sempre sarà celebrato in grande stile con uno speciale natalizio prodotto da CBS e distribuito in streaming in tutto il mondo su Paramount+ dal 20 dicembre 2022, giusto in tempo per il giorno di Natale. Mariah Carey: Merry Christmas to All!, questo il titolo dello speciale di due ore, sarà un vero e proprio concerto natalizio di cui Mariah Carey sarà la protagonista indiscussa.

Lo speciale concerto sarà registrato in due diverse date tra una manciata di settimane: l’11 dicembre alla Scotiabank Arena di Toronto, in Canada, e il 13 dicembre al Madison Square Garden di New York. Il frutto di quei due concerti sarà trasmesso negli Stati Uniti da CBS il 20 dicembre 2022 e distribuito su Paramount+ subito dopo, così da permettere a tutti, da ogni parte del mondo, di vivere lo spirito natalizio col repertorio musicale festivo di Mariah Carey.

Non esistono ancora trailer o anticipazioni video di quello che sarà uno degli eventi musicali del Natale 2022, ma possiamo dare per scontato che tutti i classici natalizi già interpretati da Mariah Carey saranno presenti, e chissà che la Regina del Natale non farà qualche sorpresa agli spettatori con ospiti e canzoni inedite.

Oltre alla celebre All I Want for Christmas Is You, infatti, nel corso della sua lunga carriera Mariah Carey ci ha deliziato con tantissime reinterpretazioni di canzoni natalizie, da Silent Night a Joy To The World, da Santa Claus Is Coming to Town a Here Comes Santa Claus.

Siete pronti ad una nuova full immersion natalizia di Mariah? In Italia potrete guardarlo e riguardarlo su Paramount+ dal 20 dicembre 2022. Mariah, come anticipato sui social pochi giorni fa, è ufficialmente pronta!

Merry Christmas, il primo album natalizio di Mariah Carey



Era il 1994 quando Mariah Carey rilasciò per Columbia Record il suo primo album natalizio, trainato proprio da quell’inedito “All I Want for Christmas Is You” destinato a diventare uno dei brani più ascoltati di sempre a Natale. Ecco la tracklist ufficiale:

Silent Night All I Want for Christmas Is You O Holy Night Christmas (Baby Please Come Home) Miss You Most (At Christmas Time) Joy to the World Jesus Born on This Day Santa Claus Is Comin’ to Town Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo) Jesus Oh What a Wonderful Child God Rest Ye Merry, Gentlemen Santa Claus Is Comin’ to Town (Anniversary Mix)

Merry Christmas II You, il secondo album natalizio di Mariah

Nel 2010 la Regina del Natale ci ha deliziato con un secondo album natalizio, Merry Christmas II You, rilasciato da Island Records a ridosso del Natale. Ecco la tracklist completa: