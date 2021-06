Mariah Carey fuori dalla Roc Nation? Secondo le ultime indiscrezioni, la cantante non farebbe più parte dell’etichetta discografica dopo un incontro con Jay-Z descritto come “esplosivo” che ha portato la Carey a interrompere il rapporto lavorativo.

Secondo quanto riferito, Mariah sta lavorando a un “album fortemente influenzato dall’R&B” e il meeting con Jay-Z avrebbe portato ad una accesa discussione tra i due. Proprio questo, l’avrebbe spinta a lasciare definitivamente l’azienda. Carey ha firmato con Roc Nation nel 2017 dopo aver licenziato la sua ex manager Stella Bulochnikov.

“Mariah e Jay hanno avuto un incontro esplosivo che non è andato per niente bene. Ha chiarito che non vuole più avere niente a che fare con lui e ha deciso di chiudere con Roc Nation. Se ne andrà ufficialmente nelle prossime settimane. È un peccato perché avevano fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. Ma questo incontro non sarebbe potuto andare peggio””, ha detto la fonte al The Sun.

Solo rumors? A quanto pare no, poiché sul sito di Roc Nation, il nome di Mariah Carey è già stato rimosso dall’elenco degli artisti di alto rappresentati dalla compagnia. Altri includono Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Rihanna e Christina Aguilera.

E la cantante? Nessun problema o rischio di una alternativa.

“Mariah ha parlato con altri manager e pensa di aver trovato qualcuno che sente di avere piena fiducia in lei mentre fa i suoi prossimi passi. Non sta permettendo che questo le ostacoli i piani”

Diversa la versione del The Mirror UK. In questo caso, una fonte vicina ha dichiarato:

“La relazione di Mariah con Roc Nation è terminata in modo cortese e lei e Jay-Z sono in ottimi rapporti. Mariah è attualmente rappresentata a Range, dove il suo ex manager di Roc Nation è Managing Partner”.

Carey e Jay-Z hanno collaborato nel corso degli anni a canzoni tra cui la sua hit del 1999 “Heartbreaker” e la sua canzone del 2000 “Things That U Do”.