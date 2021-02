Mariah Carey è stata citata in giudizio per 1,25 milioni di dollari da sua sorella Alison dopo la pubblicazione del libro autobiografico “The meaning of Mariah Carey”. A lanciare la notizia è stato il sito People è venuto in possesso di una citazione in tribunale depositata lunedì a New York, nella quale la sorella maggiore di Carey, Alison, 59 anni, chiede 1,25 milioni di dollari poiché sostiene che la cantante le abbia intenzionalmente inflitto “angoscia emotiva” con l’inclusione di diverse storie nel libro.

Descrivendo Carey come “spietata, viziosa [e] vendicativa”, Alison afferma di essere ricaduta nell’abuso di alcol” ed è diventata “insolitamente piangente” dopo l’uscita del libro nel settembre scorso.

C’è un passaggio del libro nel quale Mariah racconta descrive un incidente durante il quale Alison le avrebbe dato del Valium, cercato di “sfruttarla e le avrebbe gettato addosso una tazza di tè bollente”. La donna afferma che Carey “non ha presentato prove a sostegno” della storia.

“Mariah inoltre accusa Alison di essere la sua ‘ex’ sorella”. Ma invece di non dire altro su di lei, [Carey] ha usato il suo libro per umiliare e mettere in imbarazzo la querelante mentre le storie sul libro di memorie sono apparse sui giornali di tutto il mondo, in TV e su Internet, la maggior parte dei quali con titoli che ripetevano le accuse dell’imputato – tutte di loro pubblicato senza dare [ad Alison] alcuna possibilità di replicare“

Il documento del tribunale rivela che ad Alison è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico, ansia e depressione e che ha dovuto cercare una terapia per far fronte agli “orribili abusi” che ha dovuto affrontare in gioventù, riferendosi a “terrificanti incontri di culto satanico nel mezzo della notte. Inoltre aggiunge che la loro madre l’ha costretta a partecipare.

“Già alle prese con il trauma indicibile della sua infanzia e dopo che i suoi figli la abbandonano, è diventata gravemente depressa e insolitamente piangente dalla pubblicazione del libro dell’imputato e ora lotta, dopo molto tempo pulita, con l’abuso di alcol”

Alison racconta inoltre che un’offerta di transazione è stata inviata agli avvocati di Carey, ma “non è stata ricevuta alcuna risposta”.