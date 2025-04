Maria De Filippi e il retroscena sul provino di Ultimo ad Amici

Milioni di fan e altrettanti ascolti sulle piattaforme di streaming: Ultimo è adorato da molti, oltre ad essere uno degli artisti di maggior rilievo del nostro panorama musicale. Il suo percorso parte con l’insegna di “cantautorap” , un genere che si divide tra il mondo del rap e il cantautorato. Questo mix, vincente, traspare tantissimo nel suo primo album Pineti e anche in quello arrivato dopo, Peter Pan, attirando ai tempi molti appassionati della Ricerca Azione Partecipativa quando la trap forse era ancora solo per pochissimi.

Il grande pubblico si accorge di Niccolò Moriconi (questo il suo nome all’anagrafe) con il Il ballo delle incertezze brano che porta al Festival di Sanremo con cui allo stesso tempo incanta la critica e che lo condurrà alla pubblicazione del terzo album Colpa delle Favole in cui il rap resiste ancora, ma solo in un brano.

Ultimo nel corso degli anni è cresciuto professionalmente affermandosi sempre più come un artista unico e di grande spicco nel mondo del cantautorato italiano frutto del talento e dello studio che fin da ragazzino ha segnato la sua crescita. Eppure, Amici non si accorse di lui.

Ultimo bussò alla porta di Amici

Nato a Roma il 27 gennaio 1996, Ultimo a soli 8 anni inizia a studiare pianoforte e composizione al Conservatorio Santa Cecilia. Qualche anno più tardi inizia a scrivere e comporre canzoni fino a quando nel 2014 esce il singolo Una canzone che sogna, che precede Diamante nel cielo e Un uomo migliore.

Il 2017 è l’anno che gli apre le porte del Festival di Sanremo con la qualificazione nella categorie Nuove Proposte, e il resto è storia: si aggiudica il primo posto e si lancia verso il successo, con Peter Pan che raggiunge in poco tempo la prima posizione.

Una determinazione e una passione quella di Ultimo che lo hanno portato agli albori della sua carriera di tentare anche i talent, anche Amici. E’ stata la stessa Maria De Filippi a rivelarlo, durante una conferenza stampa qualche anno fa:

“La soddisfazione più grande che mi dà questo programma è l’opportunità che riesce a dare ai ragazzi, e non si tratta solo di diventare famosi ma anche una semplice lezione di canto o di ballo.” Ha commentato la presentatrice, prima di aggiungere:

“Mi fa piacere sapere di talent che hanno partecipato ad Amici dieci anni fa e adesso sono coreografi o assistenti coreografi. Non ho molti rimpianti. Nel corso delle edizioni sono passati alcuni cantanti, che adesso sono famosi e al tempo non ci siamo accorti di loro. Per esempio, due anni fa passò Ultimo e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Con Ultimo ci sentiamo al telefono ed abbiamo un bellissimo rapporto.”

Parole che hanno colpito e che mettono in risalto la professionalità e l’onestà di una professionista che da oltre 20 anni scopre talenti incredibili. Anche se tra questi l’è sfuggito Ultimo.