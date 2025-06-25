Marco Mengoni: età, dove vive, vita sentimentale, le lacrime sul palco, studi e carriera

Marco Mengoni è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Originario di Ronciglione (Viterbo) e nato nel 1988, si è approcciato per la prima volta alla musica già da piccolissimo. All’età di 14 anni si è iscritto ad una scuola di canto che gli ha regalato la possibilità di inserirlo in un quintetto vocale. Ha così iniziato a calcare i primi palchi, in primis cantando nei pianobar e nei locali e poi iniziando un percorso musicale da solista. Si è esibito in piccoli club interpretando cover ma anche qualche brano scritto da lui. All’età di 19 anni si è iscritto alla facoltà di Lingue presso l’università di Roma, e lì ha provato per la prima volta l’esperienza dello studio musicale in qualità di fonico e programmatore.

I primi passi e il successo

Nel 2009 ha partecipato alla terza edizione di X Factor e lì ha spiccato il volo. Si è assicurato un contratto discografico con la Sony del valore di 300.000 euro, dopo il quale c’è stata anche la partecipazione al Festival di Sanremo. Ha pubblicato il suo EP Re Matto, che ha esordito al primo posto della classifica FIMI e, dopo essersi aggiudicato il premio Man of the Year ai TRL Awards 2010 e due Wind Music Awards per i due dischi di platino ottenuti con gli EP Dove si vola e Re Matto, ha avuto inizio il Re Matto Tour. In quello stesso anno ha trionfato nella categoria Best Italian Act degli MTV Europe Music Awards 2010. Nel corso degli anni, ha vinto 3 Wind Music e, dopo aver prestato la voce al personaggio di Once-Ier nel film animato Lorax – Il guardiano della foresta, anche il Leggio d’Oro come Voce Rivelazione Cartoon.

Nel 2013 ha partecipato di nuovo al Festival di Sanremo, con il brano L’Essenziale, ed è stato anche all’Eurovision Song Contest posizionandosi al settimo posto. Negli anni a seguire, è stato scelto per la reinterpretazione del brano Destra – Sinistra di Giorgio Gaber nel film Passione Sinistra, ha vinto il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, ha ottenuto tre premi all’Eurosong Awards e L’Essenziale Tour è stato premiato con il Best Show Pepi Morgia 2013 e il Miglior Tour agli OnStage Awards 2013. Mengoni è stato inoltre nominato Miglior Cantante Italiano ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards e ha vinto quattro statuette agli MTV Awards. Si sono susseguiti la collaborazione di altri dischi e singoli, oltre che la collaborazione con il cantante britannico Tom Walker.

Marco Mengoni ha partecipato nel 2023 al Festival di Sanremo con il brano Due Vite, con cui ha vinto per la seconda volta la kermesse e che gli ha permesso di partecipare nuovamente all’Eurovision Song Contest. L’artista è tornato sul palco dell’Ariston nel 2013, in veste di co-conduttore.

Il lutto e le lacrime per la mamma

In questi giorni è diventato virale un filmato che ritrae Mengoni in lacrime durante un suo concerto. Il cantante ha infatti perso la sua mamma Nadia, venuta a mancare lo scorso settembre a 65 anni dopo una lunga malattia. Sul palco si è quindi esibito con il brano Luce, a lei dedicato, e non ha nascosto la commozione. “Questa canzone l’ho dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce sempre e lo sarà per sempre. Grazie mamma, grazie“, ha detto.

La vita privata

Marco Mengoni è sempre stato molto riservato e non ha mai rivelato nulla sulla sua vita sentimentale. In un’intervista a Vanity Fair ha detto: “Io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama“.